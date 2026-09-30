Рідні знаменитості сприймають позов Кличка виключно як необхідну юридичну формальність. За їхніми словами, спортсмен діє суворо в інтересах 11-річної дівчинки, яка є єдиною спадкоємицею всіх активів своєї матері. Про це повідомило видання TMZ.

Володимир – чудовий батько, і ми йому вдячні,

– підкреслили близькі Панеттьєрі.

Володимир Кличко з донькою / фото з інстаграму

Вони переконані, що колишній наречений акторки є відданим батьком, який якнайкраще подбає про збереження майна. Крім того, джерела з оточення родини пояснили: оскільки Кличко проживає за межами США, офіційне опікунство над спадщиною необхідне йому для того, щоб мати законні важелі та безперешкодно захищати фінансові інтереси Кайї в Америці.

Як стало відомо раніше, Володимир Кличко вимагає від суду негайно надати йому повноваження представника спадщини. Боксер серйозно побоюється, що у разі затягування справи активи можуть привласнити сторонні. Зазначається, що ще за життя Гайден найняла службу охорони через проникнення невідомої особи на територію її будинку в Лос-Анджелесі.

Володимир Кличко та Гейден Панеттьєрі / Getty Images

Після смерті зірки компанія замінила замки в резиденції, а найцінніші речі, зокрема дизайнерський одяг та аксесуари, як запобіжний захід вивезли в безпечне місце. Отримання офіційної опіки над майном дасть Кличку виключне право розпоряджатися цими активами заради майбутнього доньки.



