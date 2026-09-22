Через звичайну поїздку в авто: у 35-річного українського співака паралізувало обличчя

Український співак Роман Скорпіон, який виконує хіт "Поцілую", розповів про проблеми зі здоров'ям.

Нещодавно після звичайної поїздки в автомобілі в нього паралізувало частину обличчя. Подробицями артист поділився в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Неприємність сталася через спеку. Роман увімкнув кондиціонер і направив холодне повітря на себе, що призвело до сумних наслідків. Згодом лікарі діагностували у нього параліч Белла – через це частина м'язів обличчя перестала нормально працювати.

Артист не став чекати й одразу звернувся за допомогою. Йому призначили лікування та спеціальні вправи для відновлення м'язів обличчя.

Я прийшов до спеціалістки, вона одразу призначила мені терапію. Одразу друзі з Києва підключилися, почали активно все це пропрацьовувати, постійна робота з мімікою, треба було вмикати м'язи,

– розповів співак.

За словами Романа Скорпіона, ще зовсім недавно він не міг нормально рухати частиною обличчя. "Я навіть не міг у трубочку губи скласти", – пригадав артист.

Зараз стан співака поступово покращується. Обличчя знову стає рухливим, хоча повністю відновитися йому ще не вдалося. Водночас після цього випадку Роман Скорпіон закликав уважніше ставитися до свого здоров'я.

Інтерв'ю з Романом Скорпіоном: дивіться відео онлайн

Останнім часом українські артисти часто розповідають про проблеми зі здоров'ям. Нещодавно стало відомо, що Надя Дорофєєва зіткнулася з крововиливом у голосову зв'язку, через що їй також довелося пройти лікування.