Недавно после обычной поездки на автомобиле у него парализовалась часть лица. Подробностями артист поделился в интервью Славе Демину.

Неприятность произошла из-за жары. Роман включил кондиционер и направил холодный воздух на себя, что привело к печальным последствиям. Врачи диагностировали у него паралич Белла – из-за этого часть мышц лица перестала нормально работать.

Артист не стал ждать и сразу обратился за помощью. Ему назначили лечение и специальные упражнения для восстановления мышц лица.

Я пришел к специалисту, она сразу назначила мне терапию. Сразу же друзья из Киева подключились, начали активно все это прорабатывать, постоянная работа с мимикой, нужно было задействовать мышцы,

– рассказал певец.

По словам Романа Скорпиона, еще совсем недавно он не мог нормально двигать частью лица. "Я даже не мог сложить губы трубочкой", – вспомнил артист.

Сейчас состояние певца постепенно улучшается. Лицо снова становится подвижным, хотя полностью восстановиться ему еще не удалось. В то же время после этого случая Роман Скорпион призвал внимательнее относиться к своему здоровью.

Интервью с Романом Скорпионом: смотрите видео онлайн

В последнее время украинские артисты часто рассказывают о проблемах со здоровьем. Недавно стало известно, что Надя Дорофеева столкнулась с кровоизлиянием в голосовую связку, поэтому ей также пришлось пройти курс лечения.