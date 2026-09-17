Співачка вже повернулася до співу, однак у майбутньому їй, імовірно, може знадобитися планова операція. Подробицями про свій стан вона поділилася в інстаграмі.

Артистка зізналася, що після вимушеного мовчання їй було страшно знову починати розспівуватися. Водночас зараз вона вже може співати й готується до подальших виступів.

Перші розспівки було страшнувато розпочинати. Наразі співати можна. Але з часом, колись, скоріш за все, прийдеться зробити планову операцію. Сподіваюсь, що все ж таки станеться диво і до цього не дійде,

– зазначила Дорофєєва.

Надя Дорофєєва про самопочуття / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зокрема, найближчий виступ співачки у Харкові запланований на 18 вересня 2026 року у Radmir Club.

Раніше стало відомо, що лікарі виявили у співачки крововилив у голосову зв'язку та заборонили їй розмовляти. Через це Дорофєєва понад тиждень повністю мовчала, щоб дати голосу можливість відновитися. Коли артистка вперше заговорила після вимушеного мовчання, вона не одразу впізнала власний голос.

Перше відчуття – переляк, адже голос зазвучав не так, як я звикла. Немає в ньому ні глибини, ні обертонів. Якийсь високий і наче не мій,

– розповідала тоді співачка і продовжувала лікування.

Надя Дорофєєва / Фото з її сторінки в інстаграмі

Проблеми з голосовими зв'язками виникали й в інших українських артистів. Раніше фронтмен гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк, який нині служить у ЗСУ, переніс операцію на голосових зв'язках.