На своїй сторінці в інстаграмі виконавиця зізналася, що найближчі 10 днів їй суворо заборонено не лише співати, а й навіть просто розмовляти. Як з'ясувалося, після нещодавнього виступу в зірки стався крововилив у голосову зв'язку. Ситуація настільки серйозна, що лікарі заборонили Наді навіть слухати музику, аби не провокувати мимовільну напругу голосового апарату.
Друзі, у мене сталася біда. Мені заборонили співати та говорити найближчі 10 днів. Стався крововилив у звʼязку… Як це сталося, я досі не розумію. Ще вчора я співала на заході – горло трішки боліло, але я подумала, що це просто концертна перевтома,
– поділилася подробицями співачка.
Надя Дорофєєва / фото з інстаграму
Медики попереджають про високу небезпеку та ризик ускладнень. Через це команда Дорофєєвої змушена терміново скасувати всі заплановані концерти, зйомки та публічні активності. Наразі головна мета артистки – уникнути хірургічного втручання.
Моя лікарка каже, що це дуже небезпечно та серйозно. І щоб запобігти ускладненням, мені не можна співати, говорити і навіть слухати музику... Зараз надія – обійтися без операції. Сподіваюсь, ми впораємось. Вибачте, будь ласка, за такі незручності, мої любі слухачі, мені дуже боляче і дуже шкода,
– з сумом підсумувала артистка.
Надя Дорофєєва / відео з інстаграму
Цей рік виявився для Дорофєєвої насиченим на події: вона приєдналася до суддівського крісла шоу "Танцюють всі!", проте творчі тріумфи затьмарили проблеми зі здоров'ям. Через тривалу реабілітацію та лікування коліна Надя навіть змушена була зменшити темпи й випускати менше кліпів.