На своїй сторінці в інстаграмі співачка опублікувала відео, в якому вперше поділилася історією про непростий період.

За словами артистки, останні пів року стали для неї справжнім випробуванням: через проблеми зі здоров'ям команді неодноразово доводилося переносити або призупиняти заплановані проєкти.

Приводом для такого зізнання став вихід пісні "747", прем'єра якої відбулася 6 серпня. Це перший україномовний реліз Дорофєєвої у 2026 році.

Вже 7 серпня шанувальники побачать і кліп на композицію. Однак його знімали саме тоді, коли в співачки загострилася стара травма коліна. Як зізналася Надя, ця робота тепер назавжди асоціюватиметься для неї не лише з творчістю, а й із сильним болем.

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За останні місяці зробили чотири уколи в коліно, по одному раз на тиждень, і один з них якраз припав на дні репетицій,

– розповіла артистка.

Втім, лікування не принесло полегшення – навпаки, біль лише посилювався. Попри це, Дорофєєва не відмовилася від зйомок. Хоча танцювальних сцен у кліпі небагато, їй довелося приміряти сім різних образів, і кожен із них доповнювали високі підбори. У такому взутті співачка танцювала, рухалася майданчиком і навіть підіймалася на декорації, хоча через сильний біль у коліні їй було важко навіть ходити.

Я в той момент навіть нормально йти не могла. Було дуже боляче зігнути ногу. Добре, що я так сильно люблю танцювати й свою роботу, що в той момент просто вимикала біль,

– поділилася Надя Дорофєєва.

І зізналася, що досі проходить лікування, а попереду на неї чекає тривала реабілітація.

До речі, нагадаємо, що у лютому Надя Дорофєєва навіть скасувала концерт через гостре погіршення стану здоров'я.