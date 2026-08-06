На своей странице в инстаграме певица опубликовала видео, в котором впервые рассказала о непростом периоде.

По словам артистки, последние полгода стали для нее настоящим испытанием: из-за проблем со здоровьем команде неоднократно приходилось переносить или приостанавливать запланированные проекты.

Поводом для такого признания стал выход песни "747", премьера которой состоялась 6 августа. Это первый украиноязычный релиз Дорофеевой в 2026 году.

Уже 7 августа поклонники увидят и клип на эту композицию. Однако его снимали как раз тогда, когда у певицы обострилась старая травма колена. Как призналась Надя, эта работа теперь навсегда будет ассоциироваться у нее не только с творчеством, но и с сильной болью.

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За последние месяцы мне сделали четыре укола в колено, по одному разу в неделю, и один из них как раз пришелся на дни репетиций,

– рассказала артистка.

Впрочем, лечение не принесло облегчения – наоборот, боль только усиливалась. Несмотря на это, Дорофеева не отказалась от съемок. Хотя танцевальных сцен в клипе немного, ей пришлось примерить семь разных образов, и каждый из них дополняли высокие каблуки. В такой обуви певица танцевала, передвигалась по площадке и даже поднималась на декорации, хотя из-за сильной боли в колене ей было трудно даже ходить.

Я в тот момент даже нормально ходить не могла. Было очень больно согнуть ногу. Хорошо, что я так сильно люблю танцевать и свою работу, что в тот момент просто отключала боль,

– поделилась Надя Дорофеева.

И призналась, что до сих пор проходит лечение, а впереди ее ждет длительная реабилитация.

Кстати, напомним, что в феврале Надя Дорофеева даже отменила концерт из-за резкого ухудшения самочувствия.