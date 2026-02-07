Исполнительница обратилась к поклонникам в сториз на своей странице в инстаграме. Она призналась, что выход на сцену может быть для нее немалым риском.

К слову Ченнинг Татум сообщил о проблемах со здоровьем и показал фото из больницы

Надя Дорофеева рассказала об "остром ухудшении состояния здоровья". Из-за этого звезда перенесла свой концерт в Osocor Residence, который должен был состояться 7 февраля.

Врачи запретили мне любую физическую нагрузку. Я ненавижу отменять концерты и выступала даже с температурой 39. Но сегодняшнее выступление должны перенести, потому что оно прямо очень рискованное для меня,

– призналась артистка.

Надя Дорофеева извинилась перед поклонниками, которым не удастся сегодня попасть на ее выступление. И анонсировала новую дату концерта – это 21 февраля.



Надя Дорофеева о своем состоянии / Фото из инстаграм-сториз

Напомним, недавно на своем ютуб-канале Надя Дорофеева выпустила ремикс на песню "505". Этот русскоязычный трек ранее был одним из главных хитов группы "Время и Стекло". Певица перевела его на украинский и записала новый вариант с молодым исполнителем Elysees.

Какие звезды раньше жаловались на здоровье?