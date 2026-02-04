Ченнинг Татум сообщил, что перенес операцию. Он показал фото из больничной палаты на своей странице в инстаграме.

Просто еще один день. Еще один вызов. Этот будет непростым. Но неважно, поехали, – написал актер.

Звезда Голливуда получил серьезную травму сустава. Чтобы исправить ситуацию, понадобилось хирургическое вмешательство на плече.

Ченнинг Татум показал рентгеновские снимки до и после операции.



Плечо актера до операции / Фото из инстаграма Ченнинга Татума

Актер не стал рассказывать, что стало причиной травмы. Но известно, что Ченнинг Татум довольно часто выполняет самостоятельно различные трюки в фильмах.



Плечо актера после операции / Фото из инстаграма Ченнинга Татума

Ранее Ченнинг Татум рассказывал для Variety, что получил травму после съемок фильма "Мстители: Судный день", премьера которого состоится в декабре 2026 года. Актер появился на интервью, хромая, а его дублеру пришлось забрать на себя немало сложных сцен в фильме.

