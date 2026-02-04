Ченнинг Татум сообщил, что перенес операцию. Он показал фото из больничной палаты на своей странице в инстаграме.
Просто еще один день. Еще один вызов. Этот будет непростым. Но неважно, поехали, – написал актер.
Звезда Голливуда получил серьезную травму сустава. Чтобы исправить ситуацию, понадобилось хирургическое вмешательство на плече.
Ченнинг Татум показал рентгеновские снимки до и после операции.
Плечо актера до операции / Фото из инстаграма Ченнинга Татума
Актер не стал рассказывать, что стало причиной травмы. Но известно, что Ченнинг Татум довольно часто выполняет самостоятельно различные трюки в фильмах.
Плечо актера после операции / Фото из инстаграма Ченнинга Татума
Ранее Ченнинг Татум рассказывал для Variety, что получил травму после съемок фильма "Мстители: Судный день", премьера которого состоится в декабре 2026 года. Актер появился на интервью, хромая, а его дублеру пришлось забрать на себя немало сложных сцен в фильме.
Какие мировые звезды имеют проблемы со здоровьем?
- Звезда фильма "Крепкий орешек" Брюс Уиллис болеет лобно-височной деменцией, однако сам этого не осознает. Неврологическое заболевание, которое обнаружили в 2023 году, прогрессирует. Сейчас актер живет в специальном доме с круглосуточным уходом неподалеку от своей семьи. Он узнает близких, но с каждым днем все сложнее.
- Леди Сара Маккоркодейл, сестра принцессы Дианы, еще в прошлом году попала в больницу из-за серьезной травмы. Причиной стало то, что она упала с лошади. Вероятно, тетя принца Уильяма уже выздоровела.