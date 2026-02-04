Ченнінг Татум повідомив, що переніс операцію. Він показав фото з лікарняної палати на своїй сторінці в інстаграмі.

До слова Сабріна Карпентер виступила на Греммі-2026 у капелюсі від Руслана Багінського

Просто ще один день. Ще один виклик. Цей буде непростим. Але байдуже, поїхали, – написав актор.

Зірка Голлівуду отримав серйозну травму суглоба. Щоб виправити ситуацію, знадобилося хірургічне втручання на плечі.

Ченнінг Татум показав рентгенівські знімки до та після операції.



Плече актора до операції / Фото з інстаграму Ченнінга Татума

Актор не став розповідати, що стало причиною травми. Але відомо, що Ченнінг Татум доволі часто виконує самостійно різноманітні трюки у фільмах.



Плече актора після операції / Фото з інстаграму Ченнінга Татума

Раніше Ченнінг Татум розповідав для Variety, що зазнав травми після зйомок фільму "Месники: Судний день", прем'єра якого відбудеться у грудні 2026 року. Актор з'явився на інтерв'ю, кульгаючи, а його дублеру довелось забрати на себе чимало складних сцен у фільмі.

Які світові зірки мають проблеми зі здоров'ям?