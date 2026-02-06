Она впервые раскрыла подробности о диагнозе и самочувствии. Об этом Даша рассказала в инстаграм-сторис.
Опухоль у артистки появилась за три-четыре месяца и уже выросла до двух сантиметров.
Биопсию я сделала. Это был ужас. Теперь жду результат, но в любом случае будет операция... Если-что мое моральное состояние уже окей,
– отметила Даша.
Она призвала поклонников больше времени уделять своему здоровью и раз в год делать базовый чекап организма.
У Даши Майоровой нашли опухоль / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о Даше Майоровой?
- Девушка активно развивается в соцсетях и собрала уже большую аудиторию.
- В инстаграме за ее жизнью следят 387 тысяч подписчиков, на ютубе – почти 380 тысяч, а тикток собрал более 1,7 миллиона фолловеров.
- Даша снимает ролики о макияже, делает распаковки, подхватывает тренды и участвует в рекламных проектах.
- Параллельно Майорова строит музыкальную карьеру. Среди самых известных ее треков – "Хто вона така", "Незамінних", "Підпал", "Твої тату" и другие.