Она впервые раскрыла подробности о диагнозе и самочувствии. Об этом Даша рассказала в инстаграм-сторис.

Опухоль у артистки появилась за три-четыре месяца и уже выросла до двух сантиметров.

Биопсию я сделала. Это был ужас. Теперь жду результат, но в любом случае будет операция... Если-что мое моральное состояние уже окей,

– отметила Даша.

Она призвала поклонников больше времени уделять своему здоровью и раз в год делать базовый чекап организма.

У Даши Майоровой нашли опухоль / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о Даше Майоровой?