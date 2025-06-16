Оксана Муха родилась во Львове и с самого детства занималась музыкой. Окончила Львовское музыкальное училище и Львовскую национальную музыкальную академию им. Н. Лысенко по классу скрипки. Уже во время учебы юная музыкантка работала в оркестре оперной студии, а затем стала частью камерно-симфонического оркестра "Леополис". Как проект "Голос страны" помог пробить путь к славе, когда страшная болезнь постучалась в дверь к певице и где она сейчас, читайте в материале Show 24.

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"Голос страны" и дальнейшая карьера

Дебютный альбом Мухи вышел в 2010 году. Все время исполнительница популяризировала украинскую музыку, романсы и народные песни. Творчество Квитки Цисык вдохновило певицу пойти на девятый сезон "Голоса страны". Оксана на этапе слепых прослушиваний исполнила ее песню "Де ти тепер" и стала участницей команды Дана Балана.

Оксана Муха – "Де ти тепер": смотрите видео онлайн

Певица победила в финале с украинской песней, что было для нее очень важно. В интервью проекту "Балючі теми" она рассказала, что в конце концов никому не надо угождать иностранными хитами.

Голос забрал много силы, ресурсов, но это было правильно. Исполнитель победил с украиноязычной песней, не надо было никому угождать иностранными хитами. Достаточно было выйти со своим, родным, чтобы украинцы "врубились": оказывается, мы крутая нация, у нас есть такие песни. Не нужно выходить в трусах на сцену, показывать, что у тебя красивая грудь. Есть вещи значительно выше. И это случилось. Я никогда об этом не пожалею,

– рассказала артистка.

Dan Balan, Оксана Муха – "Треба": смотрите видео онлайн

Муха призналась, что после проекта пути со звездным тренером разошлись, но она благодарна ему за все.

После получения главного приза, у певицы увеличилось количество выступлений и гастролей. Но напряженный график очень истощал женщину.

Известие о раке и борьба с недугом

Исполнительница самостоятельно обнаружила свою болезнь, когда нащупала уплотнение. Результаты обследования сразу же перевернули жизнь знаменитости с ног на голову – у нее злокачественная опухоль. Певица решила лечиться в Италии. Поклонникам она не сообщила эту страшную новость, а только поделилась известием с самыми близкими людьми, которые помогали финансово.

В итальянской столице Муха проходила химиотерапию и жила в монастыре. В то время в Украине началась полномасштабная война. Она очень волновалась за близких, но лечение прервать не могла.

В сентябре 2022 года певица сообщила, что поборола рак, но меньше чем за полгода болезнь снова вернулась. В общем женщина прошла 16 химиотерапий и отмечала, что потеря волос это не больно. Главное иметь со стороны поддержку и любовь.

Сегодня ведущая Светлана Рыжук борется с раком молочной железы. Она проходит лечение в Германии.

Личная жизнь

От первого брака Оксана Муха воспитывает сына Даниила. С бывшим мужем у знаменитости хорошие отношения, он поддержал жену в сложный момент ее жизни.

Когда началась полномасштабная война, сын певицы был в Украине. В марте парень уехал к маме за границу. Юноша никогда не мечтал заниматься музыкой, а говорил, что в будущем будет программистом. Однако когда пошел в школу в Риме, начал внеклассно заниматься музыкой. Парень имеет собственную электрогитару и активно ее осваивает.

В 2020 году исполнительница встретила настоящую любовь. Им стал художник Николай (Нико) Струс из Львова. Он подарил знаменитости портрет, а женщина осталась под впечатлением от того, как мужчина сумел отразить ее натуру.

Оксана Муха и Николай Струс / Скриншот из видео "Балючі теми"

Влюбленные находятся в гармонии и изредка делятся совместными фотографиями. Оксана заверила, что это самый мудрый человек, которого она когда-либо встречала.

Где сегодня Оксана Муха и чем занимается

Исполнительница проводит немало благотворительных концертов за рубежом и в Украине, чтобы собрать деньги на ВСУ.

В соцсетях она делится кадрами с выступлений, а также неоднократно встречалась с военными, чтобы поддержать боевой дух.

В начале января этого года певица объявила о годичном перерыве в своей карьере. Муха отметила, что нуждается в отдыхе после нескольких лет непрерывной работы, но не считает это творческой паузой.

Однако сегодня на деле получилось все совсем иначе. К примеру, 5 июня артистка приняла участие в "Ретро Муз Фесте", 31 мая выступила в Риме с "Вечером украинской песни", а в конце апреля спела в Шевченковском гаю на благотворительном мероприятии в поддержку 24-й бригады имени короля Даниила.