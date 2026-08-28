На своей странице в инстаграме певица призналась, что в ближайшие 10 дней ей строго запрещено не только петь, но даже просто разговаривать. Как выяснилось, после недавнего выступления у звезды произошло кровоизлияние в голосовую связку. Ситуация настолько серьезна, что врачи запретили Наде даже слушать музыку, чтобы не провоцировать непроизвольное напряжение голосового аппарата.

Друзья, со мной случилась беда. Мне запретили петь и говорить ближайшие 10 дней. Произошло кровоизлияние в голосовых связках… Как это случилось, я до сих пор не понимаю. Еще вчера я пела на мероприятии – горло немного болело, но я подумала, что это просто концертная переутомленность,

– поделилась подробностями певица.

Надя Дорофеева / фото из инстаграма

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Медики предупреждают о высокой опасности и риске осложнений. Из-за этого команда Дорофеевой вынуждена срочно отменить все запланированные концерты, съемки и публичные мероприятия. Сейчас главная цель артистки – избежать хирургического вмешательства.

Моя врач говорит, что это очень опасно и серьезно. И чтобы предотвратить осложнения, мне нельзя петь, говорить и даже слушать музыку... Сейчас надежда – обойтись без операции. Надеюсь, мы справимся. Простите, пожалуйста, за такие неудобства, мои дорогие слушатели, мне очень больно и очень жаль,

– с грустью подытожила артистка.

Надя Дорофеева / видео из инстаграма

Этот год оказался для Дорофеевой насыщенным событиями: она присоединилась к судейскому креслу шоу "Танцуют все!", однако творческие триумфы затмили проблемы со здоровьем. Из-за длительной реабилитации и лечения колена Надя даже была вынуждена снизить темпы и выпускать меньше клипов.