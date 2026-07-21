Солодкі парочки: сини Бекхема засвітилися на фіналі ЧС із коханими

Чемпіонат світу з футболу – це не тільки спортивне свято фанатів, а й скандали, інтриги, несподівані відкриття та феєричні виходи знаменитостей. Фінал Мундіалю не пройшов не поміченим у зірковому плані.

На фінальній грі між Іспанією та Аргентиною на стадіоні MetLife Девід і Вікторія з’явилися не самі, а у супроводі синів, які вирішили захопити із собою ефектних супутниць. Соцмережі вже гудять від цих солодких парочок.

23-річний Ромео прийшов на трибуни під ручку з 25-річною моделлю Кім Тернбулл. А 21-річного Круза супроводжувала 30-річна бразильсько-німецька співачка Джекі Апостел. Хлопці вибрали прості та зручні образи – футболки та джинси. А дівчата – більш елегантні варіанти.

Джекі полюбляє одяг у білизняному стилі, тому для цієї події вона обрала червону сукню на тонких бретелях. А от Кім була в елегантній чорній кофтині з круглим вирізом та штанах.



Круз Бекхем з коханою / фото з інстаграму

Зіркові батьки хлопців також тримали марку, як і завжди: Девід обрав класичний темно-синій костюм, а Вікторія вибрала більш розслаблений варіант – лаконічний білий топ із джинсами. У VIP-ложі родина не тільки спостерігала за грою, а й встигла поспілкуватися з голлівудською зіркою та за сумісництвом близьким другом Томом Крузом, який виголошував промову перед стартом матчу.



Родина Бекхемів на фіналі ЧС-2026 / Getty Images

А от старший син Бруклін цей родинний збір проігнорував. Ну, в принципі, це було й очевидно. Поки батьки та брати розважалися на трибунах, він разом із дружиною Ніколою Пельц спостерігав за грою з дивана в Лос-Анджелесі.

До речі, на фіналі Чемпіонату світу з футболу були й українські зірки, які здійснили свою мрію дитинства.