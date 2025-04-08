Тупа музика, – відома співачка обурилась через популярність російських треків в Україні

Виконавиця Мія Рамарі, яка стала зіркою тіктоку завдяки своєму треку "Між сірими днями", висловилась про російські треки, які навіть після трьох років великої війни залітають в українські чарти.

Крім того, вона припустила, чи вдасться нам колись повністю позбутися російського контенту. Про це Мія висловилась в новому інтерв'ю для Show 24.

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Так, співачка зазначила, що їй складно зрозуміти людей, які свідомо слухають російських виконавців, зокрема Моргенштерна. На її думку, російська музика є примітивною за змістом та якістю, але продовжує приваблювати слухачів через психологічну звичку.

Це тупа музика. Не знаю, як це по-іншому можна назвати. Але мені здається, що через те, що люди звикли до такого. Звикли, що це раніше було популярне. І їм важко відвикнути від цього. Важко щось нове шукати. Краще їсти те, що ти їв до того, ніж щось смачніше, що ти ніколи не пробував. Людям важко щось пробувати нове, тому що вони бояться,

– пояснила артиста.

Вона підкреслила, що не має претензій до популярності англомовної музики, яку вважає якісною, але не розуміє, як можна надавати перевагу російському контенту, який, на її переконання, є "абсолютно жахливим". Мія зауважила, що це дуже демотивує українських виконавців.

Говорячи про перспективи витіснення російської музики з українського простору, вона висловила скептицизм.

Дивлячись на історію, я можу зробити висновок, що наші люди дуже добрі й швидко забувають всі події, які відбувалися раніше. У нас завжди були проблеми з Росією. Це не новітня проблема, яка виникла під час повномасштабного вторгнення. Але наші люди про це постійно забували, придумували якісь відмазки. Чесно, думаю, що не буде такого, що українці будуть слухати лише українську музику. Якщо я живу у своїй бульбашці, де все оточення – свідоме, слухає українську музику, знає, чому це правильно і чому не можна слухати російську, то хтось живе у бульбашці, де всі кажуть, що це нормально. Тому, вважаю, що повністю всіх переконати неможливо. На жаль,

– зазначила Рамарі.

Повну версію інтерв'ю з Мією Рамарі читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24"

Зауважимо, якраз нещодавно український музичний чарт Apple Music очолив трек Homay російського гурту Ay Yola.