Стали російськими зірками, але народились в Україні: про кого йдеться

Російський шоубізнес доволі багатий на знаменитостей, які є уродженцями України. Більшість із них давно зрадили свою малу Батьківщину й забули про походження.

Однак така позиція не скасовує того факту, що артисти, які колись були улюбленцями й української аудиторії, залишаються уродженцями нашої країни. У матеріалі Show24 пропонуємо згадати таких зірок, а також розповідаємо про їхню позицію щодо російсько-української війни.

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Російські зірки, які народились в Україні

Анастасія Стоцька – народилась у Києві. Її занесено до бази "Миротворець", адже вона їздила з виступами до псевдореспублік "ЛНР" і "ДНР". Щодо теми війни вона не висловлюється, однак каже, що їй "дуже сумно" з цього приводу.

Олександр Сєров – родом із села Ковалівка Миколаївської області. Його занесено до бази "Миротворець", а сам він закликав до окупації українських міст і сіл.

Нонна Гришаєва – уродженка Одеси. Акторка продовжує грати у мовчанку щодо теми війни, однак час від часу все ж підіграє російській пропаганді на телебаченні.

Віталій Гогунський – народився у Кременчуці. Сьогодні бере активну участь у концертах на підтримку російських окупантів.

Регіна Тодоренко – одеситка, яка отримала російський паспорт. Щодо теми війни висловлювалась абстрактними фразами про любов і мир, ігноруючи той факт, що її рідне місто перебуває під щоденними російськими обстрілами.

Стас Костюшкін – ще один одесит, який підтримує політику російського режиму. У 2015 та 2017 роках приїжджав до так званих "ЛНР" і "ДНР".

Анжеліка Варум – співачка народилась у Львові. Після початку повномасштабної війни закликала до переговорів, однак до сьогодні продовжує розважати росіян.

Юрій Бардаш – народився в Алчевську Луганської області. Після початку великої війни перебрався до Росії, де сьогодні активно підтримує політику Кремля. Крім того, зрадник отримав російське громадянство.

Російські зірки, які родом з України / Колаж 24 Каналу

Лоліта Мілявська – народилась у місті Мукачево Закарпатської області, а дитинство та юність провела у Львові. Вона розповідала, що не сумує за Україною, однак щодо теми війни грає у мовчанку. Але одного разу вона висловила бажання, щоб її прах після смерті розвіяли у Києві.

Ольга Красько – родом із Харкова. Занесена у базу "Миротворець", а сьогодні виступає для поранених окупантів.

Анна Асті – народилась у Черкасах. За чутками, отримала російське громадянство.

Ігор Крутой – родом з міста Гайворон Кіровоградської області. Продовжує мріяти про те, що українці та росіяни колись помиряться.

Джиган – одесит, який отримав російське громадянство. Він не підтримав Україну і не виступив проти війни.

Дмитро Шевченко – актор родом з Одеси, який успішно замовчує тему війни.

Таїсія Повалій – народилась у селі Шамраївка Київської області. Отримала російське громадянство та прогнулась під політику Кремля.

Станіслав Бондаренко – актор, який народився у Дніпрорудному Запорізької області. Він активно підтримує путінський режим.

Ані Лорак – усім відома співачка, яка родом із Чернівецької області. У ЗМІ писали, що вона отримала російське громадянство, однак сама зрадниця не підтверджувала та не спростовувала цієї інформації.

Російські зірки, які народились в Україні / Колаж 24 Каналу

Анна Сєдокова – уродженка Києва. Не коментує тему війни, однак співачка таки потрапила до санкційного списку РНБО.

Ярослав Бойко – киянин, який уникає будь-яких висловлювань щодо теми війни. Однак каже, що його ніде не приймають за "свого" ні в Росії, ні в Україні.

Юрій Батурін – родом із села Ставидла Кіровоградської області. Він відверто заявляв про те, що Росія не залишить Україну і обнулить її як державу. До того ж ще й перейменує на "Новоросію" або "Малоросію".

Микита Джигурда – народився у Києві та отримав громадянство РФ. Їздить із виступами на окуповані території та розважає окупантів. Нещодавно Міністерство культури України внесло Джигурду до списку осіб, які загрожують нацбезпеці, через його підтримку російської агресії.