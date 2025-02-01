Зрадили коріння: які російські зірки родом з України, але підтримують Росію

Уже понад десять років Росія веде війну проти України. Уже майже три роки агресорка веде повномасштабну війну проти нашої країни, руйнуючи міста, інфраструктуру та вбиваючи невинних людей. Усі ці події мали б стати дзвіночком для пробудження совісті тих артистів, які зростали на теренах України, однак обрали кар'єру в РФ.

Але, дивлячись на факти, можна прийти до висновку, що російські зірки з українським корінням не просто зрадили малу Батьківщину, а й продемонстрували істинні лицемірні обличчя, які колись виблискували на наших телеекранах. Пропонуємо у добірці Show24 пригадати, які російські зірки мають українське коріння, однак в сучасних реаліях обрали сторону агресора.

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Російські зірки, які родом з України, але підтримують Росію

Анжеліка Варум

Російська співачка народилась і виросла у Львові. Після закінчення школи перебралась до Москви, адже там її батько працював у Валерія Леонтьєва. Згодом артистка з українським корінням отримала російське громадянство і стала популярною зіркою.

Анжеліка Варум / Фото з Вікіпедії

Її теперішній чоловік – російський виконавець Леонід Агутін. Коли Росія розпочала велику війну проти України, артистка опублікувала допис в інстаграмі, який присвятила цій темі та закликала до перемовин.

Анжеліка Варум висловилась про війну в Україні / Скриншот з інстаграму

Згодом у ЗМІ поширилась інформація, що Варум і Агутін взяли участь у концерті "на підтримку України", який відбувався 20 березня 2022 року. Однак, переглянувши запис на ютубі, виявилось, що їх там не було. Сьогодні позиція подружжя у темі російсько-української війни – мовчазна. Журналісти неодноразово знаходили інформацію, що обоє артистів продовжують виступати на приватних заходах росіян.

Станіслав Бондаренко

Мабуть, не всім відомо, що популярний російський актор, який також часто з'являвся і на наших телеекранах, родом із міста Дніпрорудне, що знаходиться у Запорізькій області.

Коли Бондаренку виповнилось 11 років, родина прийняла рішення переїхати до Москви.

Станіслав Бондаренко / Фото з відкритих джерел

Актор після початку повномасштабної війни відкрито підтримав політику путінського режиму. Він легко зрадив своє українське коріння та землю, на якій минуло його дитинство.

Таїсія Повалій

Артистка, яка успішно закріпила за собою статус зрадниці, родом із села Шамраївка Київської області. Колись вона була улюбленицею української публіки, однак розв'язана війна на Донбасі та окупація Криму не стали для Повалій проблемою. Вона продовжила заробляти російські криваві рублі та розважати російську публіку. Під час повномасштабного вторгнення російська співачка остаточно відреклася від своєї Батьківщини та підтримала Росію.

Таїсія Повалій / Фото РосЗМІ

У 2022 році під час концерту у Росії, який був присвячений 9 травня, Повалій цинічно заспівала "Рідна мати моя". Згодом Таїсія разом з російськими колегами поїхала у тур Сибіром. Він був присвячений 85-річчю пропагандистського співака Йосипа Кобзона, який помер у 2018 році. А на "Блакитному вогнику" заспівала "Червону руту", навіть не посоромившись.

У 2023 році Повалій отримала російський паспорт та стала громадянкою країни-агресорки. До слова, у листопаді минулого року співачку позбавили звання заслуженої артистки України.

Юрій Бардаш

Танцюрист і продюсер народився в Алчевську Луганської області. Коли почалась широкомасштабна війна, Юрій із дружиною були на Шрі-Ланці. Звідти сімейство поїхало до Грузії, а потім перебралось до Росії.

Спочатку продюсер замовчував про страшні події, які відбуваються на території України. Згодом вирішив поділитись своїми філософськими думками із підписниками в інстаграмі, де порівняв українських артистів з нацистами гітлерівської Німеччини й звинуватив їх у рекламі війни.

Юрій Бардаш / Фото з телеграму продюсера

На початку 2024 року зрадник похвалився російським паспортом на тлі портрета Путіна і підписав фото так: "Я достаю из широких штанин". До речі, у російському документі він записаний як Григорій Бардаш, а не Юрій. Адже ім'я йому порадив змінити священник у монастирі у Печорах.

22 травня 2024 року Юрію Бардашу СБУ оголосила про підозру. Йому інкримінують чотири статті з Кримінального Кодексу, зокрема, пропаганда війни, виправдовування вторгнення Росії на територію України, публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу та зміни меж території, що були встановлені Конституцією.

Продюсер зрадів, що отримав звання "російського пропагандиста", зазначивши, що це велика для нього нагорода.

Анна Асті

Російська співачка українського походження родом із Черкас. Її справжнє ім'я – Анна Дзюба. Вона зустріла початок повномасштабного вторгнення в Україні та застала російські обстріли. Але згодом поїхала до країни-агресорки, чим поставила остаточну крапку щодо своєї позиції та репутації в рідній країні. За чутками пропагандистських ЗМІ, Анна Асті отримала російське громадянство.

Анна Асті / Фото з інстаграму артистки

Навесні 2024 року Анна Асті отримала звання "артистки року" в Росії, яку їй вручила ще одна запроданка – Регіна Тодоренко.

Ані Лорак

Справжнє ім'я артистки – Кароліна Куєк. Родом вона з Чернівецької області. Однак українське походження не стало для співачки стимулом не продаватись російській пропаганді.

У 2008 році вона представляла Україну на Євробаченні, а після конкурсу Віктор Ющенко надав Ані Лорак і Філіпу Кіркорову звання народних артистів України. До слова, станом сьогодні їх уже позбавили цих почесних звань.

Ані Лорак / Фото з інстаграму співачки

Після 2014 року Лорак перебралась до країни-агресорки, а до України приїжджала з концертами. У жовтні 2022 року РНБО ввела санкції проти українських артисток-зрадниць, серед яких фігурувало ім'я Ані Лорак. Варто відзначити, що співачка проігнорувала повномасштабну війну, яку розпочала Росія, а час від часу цинічно згадує про мир.

В інтерв'ю пропагандистському каналу НТВ російська зірка підтвердила, що фінансує викрадення українських дітей. Співачка розповіла, що спрямує частину своїх доходів від виступу в Москві в організацію, яка займається опікою "сиріт-біженців" із Запорізької області та Донбасу.

У березні минулого року росЗМІ писали, що зрадниця подала документи на отримання російського паспорта. Сама ж виконавиця цієї інформації не прокоментувала.

Ігор Крутой

Можливо, не всі знали, що російський композитор родом із міста Гайворон Кіровоградської області. Крутой закінчив низку музичних українських навчальних закладів. Спершу він почав писати пісні для Олександра Сєрова, який, до слова, також родом з України. А згодом його діяльність поширилась і на інших артистів.

Його кар'єра перемістилась на терени Росії, де він багато років працює та живе. Війну Росії проти України чоловік називав "штучною спробою посварити два братніх народи". Він навіть зазначив, що на території України похований його батько і там живе його близький друг Рінат Ахметов.

Ігор Крутой / Фото з відкритих джерел

Він також висловив сподівання, що українці та росіяни зможуть примиритись.

Нонна Гришаєва

Акторка родом з Одеси. Попри своє українське коріння, після початку повномасштабної війни Росії проти України вона обрала мовчазну позицію, уникаючи публічних заяв на підтримку чи засудження жорстоких дій Росії.

Однак мовчанку Нонна таки деколи порушує, коли просуває пропагандистські наративи, що транслюються через російські ЗМІ.

Нонна Гришаєва / Фото з відкритих джерел

Гришаєва публічно висловилася, що їй важко розібратися в ситуації, і порівняла себе з маленькою дівчинкою, яку в суді просять обрати, з ким жити: з мамою чи татом.

Регіна Тодоренко

Співачка народилась в Одесі. Тодоренко спершу будувала кар'єру в Україні, а потім вийшла заміж за росіянина та перебралась жити до країни-агресорки. Починаючи із 2014 року, зрадниця всіляко намагалась втекти від теми обговорення російсько-української війни. За 6 років вона всього-на-всього насмілилась сказати, що "намагається не лізти у тему політики".

З початком повномасштабного вторгнення вона не висловлювала напряму думку щодо нападу Росії на Україну. Тодоренко натомість використала абстрактні фрази про мир і любов.

Реакція Тодоренко на повномасштабне вторгнення / Фото з інстаграму Регіни Тодоренко

Минулого року зрадниця отримала російський паспорт напередодні "виборів" президента в країні-терористці. Російські ЗМІ повідомляли, що підставою для цього став шлюб телеведучої з громадянином Росії Владом Топаловим та безперервне проживання у країні. Сама Регіна замовчує цю інформацію.

До речі, якось співачка заявила, що має намір навідатися до Одеси, але жодного разу так і не опублікувала новини про обстріли рідного міста.

Ольга Красько

Російська акторка народилась в Харкові. У дитинстві родина переїхала до Москви, де Красько здобувала відповідну освіту. Вона також не стала з тих, хто згадав про своє коріння, тому її ім'я та прізвище фігурує в базі "Миротворець". Туди акторку додали за "незаконну комерційну діяльність в тимчасово окупованому Криму, де вона знімалася у серіалі "Гра з вогнем".

Ольга Красько / Фото з відкритих джерел

Пізніше вона навіть виступила для поранених російських окупантів, які переступили кордон з Україною.

Анна Сєдокова

Співачка народилася і виросла у Києві, хоч її батьки переїхали у столицю з Росії. З 2014 року Анна Сєдокова жила на дві країни – Росія та Україна. Сторону Батьківщини артистка не обрала й у 2022 році. Тоді вона заявила про "творчу паузу", переїхала в США та затихла, щоб не коментувати повномасштабне вторгнення.

У Сєдокової було кілька розмитих дописів про мир, які вона видалила, щоб мати можливість заробляти криваві рублі у Москві. Вона одна з тих артисток, хто поніс покарання за свою позицію: її внесли у санкційний список РНБО.

Анна Сєдокова / Фото з соцмереж

Після життя в США зрадниця повернулась до країни-терористки у 2023 році. Після ймовірного самогубства колишнього чоловіка знову повернулась до Штатів.

Олександр Сєров

Російський співак народився у селі Ковалівка, що розташоване у Миколаївській області. Сєров спершу розвивав свою кар'єру на дві країни – Україну та Росію. На Батьківщині був керівником ВІА "Черемош" у Чернівцях, учасниками якого були сестри Софії Ротару – Лідія та Ауріка. А в країні-агресорці вже більше працював над сольним проєктом.

Він також доповнив список бази "Миротворець" за "свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в окупований Росією Крим. Незаконна концертна діяльність на території анексованого Криму".

Олександр Сєров / Фото з Вікіпедії

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, артист не просто випрадовував збройну агресію, а ще й закликав до агресивної війни та окупації території нашої країни.