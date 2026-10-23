"Хто любов цю вигадав?": ROXOLANA випустила новий танцювальний трек про складне кохання

Співачка ROXOLANA презентувала новий танцювальний сингл та кліп "Хто любов цю вигадав?", у якому порушила тему складних стосунків. Артистка зізналася, що ідея треку з'явилася ще кілька років тому, але тільки зараз вона наважилася поділитися цією "музичною терапією" зі слухачами.

Відеороботу на запальний трек з латиноамериканськими мотивами зірка вже опублікувала на ютуб-каналі. Попри легке та життєрадісне звучання, композиція порушує глибокі питання про те, чому люди свідомо залишаються там, звідки давно час піти.

Мені завжди було цікаво, чому ми називаємо одним словом настільки різні почуття. Для когось кохання – це коли тихо, спокійно і надійно. А для когось – коли тебе постійно штормить, але ти чомусь переконаний, що саме це і є справжня любов,

– розповіла ROXOLANA.

Співачка додала, що трек довго чекав свого часу. Зараз вона вирішила випустити його, аби подарувати прихильникам кілька хвилин розради та можливість просто потанцювати в машині, відволікшись від буденності.

Така собі гучна музична терапія. Бо іноді навіть про складні речі хочеться говорити легко,

– зазначила виконавиця.

У свіжому кліпі тема суперечливих почуттів показана через метафору сильного вітру. Головна героїня постійно намагається вирватися з місця, де її штормить, але щоразу знаходить відмовки, щоб залишитися.

Ми часто шукаємо причини залишитися навіть тоді, коли вже прекрасно розуміємо, що треба йти. Переконуємо себе, що цього разу все буде інакше, що вітер стихне, що потрібно просто ще трохи почекати. А іноді навіть виходимо з одних стосунків, щоб опинитися в інших, де нас штормить точно так само. У кліпі мені хотілося показати саме цей момент – коли ти ніби намагаєшся піти, але постійно повертаєшся в ту саму точку,

– пояснила артистка.

Фінал відеороботи перегукується з головним меседжем пісні. Зрештою дівчина усвідомлює, що терпіти більше неможливо, і знаходить у собі сили розірвати це коло. Сама ж ROXOLANA підкреслює, що універсальної формули кохання не існує, але не варто шукати виправдань, коли серце підказує йти.

ROXOLANA – "Хто любов цю вигадав?": дивіться відео онлайн

До слова, це не єдина новинка в українському музичному просторі. Перед цим співак Артем Пивоваров випустив трек "Мій рід" про силу, що єднає покоління.