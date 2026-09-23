Ахтем Сеитаблаев впервые появился на публике с новой возлюбленной: как выглядит избранница актера

53-летний актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев впервые появился на публике со своей новой возлюбленной. Пара вместе пришла на допремьерный показ фильма "Родственники", где позировала фотографам.

В интервью OBOZ.UA они также дали короткие комментарии о своих отношениях и рассказали, как познакомились.

Избранницей знаменитости оказалась брюнетка по имени Елена. Женщина рассказала, что они с Сеитаблаевым познакомились именно благодаря кино.

Мы познакомились на кинопоказе. Это было во время одного из показов фильма "Домой",

– поделилась Елена.

Ахтем Сеитаблаев со своей новой возлюбленной / Фото с сайта издания OBOZ.UA

Сам Ахтем Сеитаблаев не стал вдаваться в подробности личной жизни. На вопрос о том, на каком этапе сейчас находятся их отношения, актер с улыбкой ответил: "Романтическом".

Ранее режиссер лишь отмечал, что его новая избранница является общественной деятельницей и немного моложе его.

Что известно о личной жизни Ахтема Сеитаблаева?

До новых отношений Ахтем Сеитаблаев уже дважды был женат. У режиссера трое детей. От первого брака у него есть дочь Назли и сын Селим, а в браке с актрисой Иванной Дядюрой у него родилась дочь Сафие.

Последние длительные отношения Сеитаблаева были с Марьяной Боцвинюк, которая моложе режиссера на 20 лет. В 2023 году пара обручилась, однако впоследствии в их отношениях возникли трудности. Летом 2024 года Сеитаблаев подтвердил, что они больше не вместе.

Ранее Ахтем рассказывал о том, почему расстался с невестой.