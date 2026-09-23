В інтерв'ю OBOZ.UA вони також дали короткі коментарі про свої стосунки та розповіли, як познайомилися.

Обраницею знаменитості виявилася брюнетка на ім'я Олена. Жінка розповіла, що вони із Сеітаблаєвим познайомилися саме завдяки кіно.

Ми познайомилися на кінопоказі. Це було під час одного з показів фільму "Додому",

– поділилась Олена.

Ахтем Сеітаблаєв зі своєю новою коханою / Фото з сайту видання OBOZ.UA

Сам Ахтем Сеітаблаєв не став вдаватися в подробиці особистого життя. На запитання про те, на якому етапі зараз перебувають їхні стосунки, актор з усмішкою відповів: "Романтичному".

Раніше режисер лише зазначав, що його нова обраниця є громадською діячкою та дещо молодша за нього.

Що відомо про особисте життя Ахтема Сеітаблаєва?

До нових стосунків Ахтем Сеітаблаєв уже двічі був одружений. У режисера троє дітей. Від першого шлюбу він має доньку Назли та сина Селіма, а у шлюбі з акторкою Іванною Дядюрою у нього народилася донька Сафіє.

Останні тривалі стосунки Сеітаблаєва були з Мар'яною Боцвинюк, яка молодша за режисера на 20 років. У 2023 році пара заручилася, однак згодом у їхніх стосунках виникли труднощі. Влітку 2024 року Сеітаблаєв підтвердив, що вони більше не разом.

Раніше Ахтем розповідав про те, чому розійшовся з нареченою.