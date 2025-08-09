Известный певец Александр Пономарев первый артист, который представил Украину на Евровидении. Также он один из тех, кто исполнял государственный гимн. Личная жизнь музыканта была не менее бурная, чем его путь к успеху.

9 августа легенде украинского шоубизнеса исполняется 52 года. Ранее ходили слухи о том, что Александр Пономарев женился в третий раз. Но сам артист опроверг эту информацию. Show 24 расскажет, что известно о его личной жизни и занято ли сердце певца сейчас.

Что известно о первых отношениях Пономарева?

Первые серьезные отношения Александра Пономарева возникли с Еленой Мозговой. В середине 90-х они познакомились на фестивале имени Ивасюка, организатором которого был Николай Мозговой. Когда певец переехал в Киев, у них закрутился роман. Инициатором была по большей части именно Елена.



Александр Пономарев и Елена Мозговая / Фото с фейсбука Елены Мозговой

В то время Елена воспитывала дочь Зою от предыдущих отношений. Александр принял ее как родную, хоть официально не удочерил. В 1998 году у пары родилась дочь Евгения. С этого времени Пономарев резко изменился и стал более ответственным. Однако он так и не женился на Елене Мозговой официально – их брак был гражданским.

Я не готов был к этому (женитьба, – Show 24). Это очень трудный вопрос. Я не знаю, почему так. Не хотел, и все,

– комментировал музыкант.

После около 10 лет отношений пара рассталась. Причиной стали измены со стороны Елены Мозговой. По словам артиста, избранница рассказала ему об этом сама.

"У меня произошло так в жизни, что изменили – я попытался простить, потом еще раз изменили – я не смог простить и ушел. Так произошло. Я Елену уважаю, благодарен ей за дочь, я уважаю ее как мать своего ребенка, поэтому ничего плохого я не хочу говорить о ней", – делился Александр Пономарев.



Александр Пономарев с дочерью Евгенией / Фото из инстаграма Александра Пономарева

Первый официальный брак и отношения напоказ

В 2006 году Александр Пономарев впервые официально женился. Его избранницей была стала студентка Виктория Мартынюк, которая училась на экономическом факультете в Киевском национальном университете. Певец не скрывал этих отношений, но впоследствии очень об этом пожалел.

Я думал, что это надо показывать всем. И зря. Сын Саша – положительное в этом. Все произошло, как произошло. Я сделал вывод, что больше не буду показывать свою личную жизнь,

– говорил артист.



Александр Пономарев с Викторией и сыном / Фото TabloID

В 2007 году у пары родился сын, которого назвали Александром. Но через 6 лет в браке возникли проблемы, а в прессе пошли слухи о разводе. Виктория тогда первой вышла на связь и в 2011 году сообщила, что они с Александром уже год живут отдельно. Инициатором разрыва была именно она. Пономарев впоследствии назвал причину развода – не сошлись характерами.

"Не сложилось. Мы не совпали по характерам. А потом когда она мне сказала, что "выбирай: или я, или Женя", дочь моя, Женя же жила всегда со мной после нашего развода с Еленой, и она не очень ее любила, скажем так. Я сказал, что я дочку выбрать не могу, она уже выбрана, а жену могу. И так мы разошлись", – делился музыкант.



Александр Пономарев с сыном / Фото из инстаграма Александра Пономарева

Женат ли сейчас Александр Пономарев?

Александр Пономарев не раз признавался, что одна семья на всю жизнь – всегда была его мечтой. После развода с Викторией он перестал говорить о личном на публику.

В начале 2025 года Юрий Горбунов заявил, что Александр Пономарев женат уже более 10 лет. Однако сам певец через несколько месяцев опроверг эту информацию. Но подтвердил – он действительно находится в отношениях и влюблен. Он не хочет комментировать подробнее, ведь имеет негативный опыт.

Официально я пока не женат, поэтому получается, Юра Горбунов вам соврал. Но это ни о чем не говорит. Да, действительно, у меня есть отношения. Они длятся несколько лет... Жду окончания войны и женюсь сразу,

– говорил певец.

К слову, источники ТСН.ua выяснили, кто является избранницей Пономарева. Они утверждают, что музыкант находится в гражданском браке со своим концертным директором. Девушка младше артиста на 17 лет, ее зовут София. Певец якобы частично показал ее лицо в клипе "Пазлы".

