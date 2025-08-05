Пономарев впервые прокомментировал заявление Горбунова. Пишет Show 24 со ссылкой на ТСН.

К слову Скрывает жену: Юрий Горбунов рассекретил третий брак Александра Пономарева

Александр Пономарев опроверг информацию о том, что в третий раз женился, однако заметил, что находится в отношениях. В то же время певец отметил, что не будет говорить о личной жизни публично.

Официально я пока не женат, поэтому получается, Юра Горбунов вам соврал. Но это ни о чем не говорит. Да, действительно, у меня есть отношения. Они длятся несколько лет. Да, я безгранично влюблен, причем всегда. Но моя личная жизнь пусть остается только моей. Я уже имел опыт распространения информации в предыдущих браках, теперь не хочу,

– сказал Пономарев.

Журналисты также спросили у Александра, планирует ли он снова жениться, на что тот ответил утвердительно.

Жду окончания войны и женюсь сразу,

– заявил народный артист Украины.

Что известно о личной жизни Александра Пономарева?

Первая жена Александра Пономарева – продюсер Елена Мозговая, которая родила ему дочь Евгению. В 2006 году певец женился на Виктории Мартынюк. От второго брака имеет сына Александра.

В 2023 году Пономарев намекнул, что его сердце занято.

Впоследствии Юрий Горбунов заявил: "У Саши есть жена. Она уже более 10 лет у него. Это все, что я скажу".

Напомним, ранее Александр Пономарев показал фото с дочерью Евгенией.