Пономарев опубликовал в инстаграме коллаж с фотографиями Евгении, сообщает Show 24. На кадрах можно заметить, как менялись певец и его дочь на протяжении лет.

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Александр Пономарев трогательно поздравил дочь с днем рождения.

У моей дочери Евгении сегодня день рождения! Люблю тебя и желаю тебе Божьей опеки, мудрости и любви! Многая и благая лета, дочь!,

– написал певец под фото.

Елена Мозговая также поздравила Евгению с днем рождения в своем инстаграме. Она опубликовала видео с фотографиями Евгении – где она маленькая и уже взрослая.

Мое прекрасное солнышко, моя принцесса Евгения, моя красавица, люблю тебя сильно-сильно, безусловно и абсолютно! Будь счастлива – это самое главное! Целую! Очень соскучилась!,

– говорится в заметке Мозговой.

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