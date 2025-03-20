Пономарев опубликовал в инстаграме коллаж с фотографиями Евгении, сообщает Show 24. На кадрах можно заметить, как менялись певец и его дочь на протяжении лет.
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Александр Пономарев трогательно поздравил дочь с днем рождения.
У моей дочери Евгении сегодня день рождения! Люблю тебя и желаю тебе Божьей опеки, мудрости и любви! Многая и благая лета, дочь!,
– написал певец под фото.
Елена Мозговая также поздравила Евгению с днем рождения в своем инстаграме. Она опубликовала видео с фотографиями Евгении – где она маленькая и уже взрослая.
Мое прекрасное солнышко, моя принцесса Евгения, моя красавица, люблю тебя сильно-сильно, безусловно и абсолютно! Будь счастлива – это самое главное! Целую! Очень соскучилась!,
– говорится в заметке Мозговой.
Что известно о личной жизни Александра Пономарева
- Напомним, что Елена Мозговая – первая жена Александра Пономарева. В этом браке родилась Евгения, однако певец принял за дочь и ребенка продюсера от другого мужчины – Зою.
- В 2006 году Пономарев женился на Виктории Мартынюк, которая родила сына Александра.
- Уже долгое время артист не делится подробностями своей личной жизни. Однако в этом году Юрий Горбунов рассказал, что Александр Пономарев находится в третьем браке: он женат уже более 10 лет.