Пономарьов опублікував в інстаграмі колаж з фотографіями Євгенії, повідомляє Show 24. На кадрах можна помітити, як змінювалися співак та його донька протягом років.
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Олександр Пономарьов зворушливо привітав доньку з днем народження.
У моєї доньки Євгенії сьогодні день народження! Люблю тебе і бажаю тобі Божої опіки, мудрості й любові! Многая і благая літа, доця!,
– написав співак під фото.
Олена Мозгова також привітала Євгенію з днем народження у своєму інстаграмі. Вона опублікувала відео з фотографіями Євгенії – де вона маленька та вже доросла.
Моє прекрасне сонечко, моя принцеса Євгенія, моя красуне, люблю тебе сильно-сильно, безумовно й абсолютно! Будь щаслива – це найголовніше! Цьом! Дуже скучила!,
– йдеться у дописі Мозгової.
Що відомо про особисте життя Олександра Пономарьова
- Нагадаємо, що Олена Мозгова – перша дружина Олександра Пономарьова. У цьому шлюбу народилася Євгенія, однак співак прийняв за доньку й дитину продюсерки від іншого чоловіка – Зою.
- У 2006 році Пономарьов одружився з Вікторією Мартинюк, яка народила сина Олександра.
- Вже довгий час артист не ділиться подробицями свого особистого життя. Проте цього року Юрій Горбунов розповів, що Олександр Пономарьов перебуває у третьому шлюбі: він одружений вже понад 10 років.