Український співак Олександр Пономарьов перебуває у третьому шлюбі. Про це Юрій Горбунов зізнався у програмі "ТСН. Наодинці", передає 24 Канал.

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За словами Юрія Горбунова, Пономарьов одружений вже більш як 10 років. Однак він не став говорити про деталі шлюбу співака й запропонував інтерв'юерці запитати про це у самого Олександра.

У Саші є дружина. Вона вже понад 10 років у нього. Це все, що я скажу,

– поділився Горбунов.

Що відомо про особисте життя Олександра Пономарьова

Співак був двічі одружений. Від першого шлюбу з Оленою Мозговою артист виховує доньку Женю. У 2006 році Пономарьов зіграв весілля з Вікторією Мартинюк, яка народила сина. Через 5 років спільного життя пара розлучилась.

Після цих досвідів Олександр Пономарьов перестав публічно коментувати особисте життя, згадуючи тільки попередні шлюби. Для нього це було болючою темою. Та у 2023 році співак натякнув, що перебуває у нових щасливих стосунках.

Минулого року у мережі з'явилися плітки про роман Олександра Пономарьова з Марією Яремчук. Обоє артистів спростували цю інформацію. Насправді співак став хрещеним батьком для первістка Марії.