В своем инстаграме Таллула опубликовала фото с отцом, пишет Show 24. На одной из фотографий Брюс Уиллис обнимает дочь.

Кстати Брюсу Уиллису – 70: 5 увлекательных фильмов с тяжелобольным актером, которые стоит хоть раз увидеть

Он космонавт, герой со значком, дерзкий детектив с несравненными шутками – для меня было честью наблюдать, как все эти разные персонажи ожили и вошли в историю благодаря его врожденному духу и душе. Но на самом деле – это мой папа,

– написала Таллула.

Девушка добавила, что в детстве у нее часто спрашивали, как это, когда твой отец – Брюс Уиллис. Она заметила, что актер "выиграл долбанный джекпот жизни благодаря счастливому случаю, который он даже не мог объяснить".

И я люблю этого парня из Джерси, который расчесывал мои волосы в ванной и всегда следил, чтобы я стелила полотенце перед едой на его кровать, и который известен в нашем безопасном кругу близких как король кукурузных тортов. Годами я краснела, когда люди узнавали мое полное имя. Но я чертовски горжусь тем, что я Таллула Белль Брюс Уиллис,

– добавила она.

Таллула поделилась еще несколькими фото с отцом, на которых есть и ее мама – актриса Деми Мур.

Таллула, Деми Мур и Брюс Уиллис / Фото из инстаграма Таллулы:

Для справки! Брюс Уиллис и Деми Мур были в браке с 1987 до 2000 года. У них родилось три дочери: Румер Гленн Уиллис, Скаут Лару Уиллис и Таллула Бель Уиллис.

Напомним, что у Брюса Уиллиса лобно-височная деменция, о чем в феврале 2023 года рассказала его жена Эмма Хеминг-Уиллис. Сначала актеру поставили диагноз афазия – нарушение речи.