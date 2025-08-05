Пономарьов уперше прокоментував заяву Горбунова. Пише Show 24 з посиланням на ТСН.

До слова Приховує дружину: Юрій Горбунов розсекретив третій шлюб Олександра Пономарьова

Олександр Пономарьов заперечив інформацію про те, що втретє одружився, однак зауважив, що перебуває у стосунках. Водночас співак наголосив, що не говоритиме про особисте життя публічно.

Офіційно я поки що не одружений, тому виходить, Юра Горбунов вам збрехав. Але це ні про що не говорить. Так, дійсно, в мене є стосунки. Вони тривають декілька років. Так, я безмежно закоханий, причому завжди. Але моє особисте життя нехай залишається тільки моїм. Я вже мав досвід розповсюдження інформації в попередніх шлюбах, тепер не хочу,

– сказав Пономарьов.

Журналісти також запитали в Олександра, чи планує він знову одружитися, на що той відповів ствердно.

Чекаю закінчення війни й одружуся одразу,

– заявив народний артист України.

Що відомо про особисте життя Олександра Пономарьова?

Перша дружина Олександра Пономарьова – продюсерка Олена Мозгова, яка народила йому доньку Євгенію. У 2006 році співак одружився з Вікторією Мартинюк. Від другого шлюбу має сина Олександра.

У 2023 році Пономарьов натякнув, що його серце зайняте.

Згодом Юрій Горбунов заявив: "У Саші є дружина. Вона вже понад 10 років у нього. Це все, що я скажу".

Нагадаємо, раніше Олександр Пономарьов показав фото з донькою Євгенією.