Александр Терен показал своих родителей и поделился редким семейным фото
- Александр Терен поделился семейным фото с родителями.
- Ветеран навестил близких людей без особого повода.
Ветеран и бывший герой "Холостяка" Александр Терен поделился с поклонниками семейным снимком. Он показал родителей и рассказал о внезапном визите домой.
Трогательное фото с родителями "Холостяк" опубликовал на своей странице в инстаграме. Александр Терен поделился, что просто посреди недели решил навестить маму и папу в родном городе – Ровно.
К слову Известная актриса Елена Светлицкая прокомментировала слухи о романе с Тарасом Цимбалюком
Визит был без особого повода – Терен поделился, что просто захотел побыть рядом с родными людьми. На снимке ветеран сидит за столом вместе с родителями. Они улыбаются, прижавшись друг к другу.
Взял и поехал посреди недели к родителям. Просто потому, что захотелось их увидеть. Посмотреть старые фотографии, поразгадывать кроссворды и просто вспомнить семейные истории. Не ищите подходящего времени, потому что оно всегда такое,
– рассказал Александр Терен.
Александр Терен с родителями / Фото из инстаграма Александра Терена
Отметим, Александр Терен в декабре прошлого года появился на публике с новой избранницей. В телеграмм-канале INSTAМАНІЯ указывают, что это Екатерина Смачило – основательница читательского клуба и обозревательница украинской литературы.
Что известно о родителях Александра Терена?
- Александр Терен родом из Ровно, поэтому там проживают и его родители. Как ранее рассказывал ветеран, его отец тоже был военным и служил в Афганистане. Он получил ранения.
- Публика познакомилась с родителями Александра Терена еще во время съемок шоу "Холостяк", когда в одном из последних выпусков он знакомил девушек с мамой и папой.
- "Я безгранично уважаю свою мать и благодарен ей не просто за подаренную жизнь, а за каждый ее день, который она посвятила мне с братом. Я просто не имею права, как и любой другой, судить ее за собственные убеждения, желания, мысли или выбор", – так Александр высказался о том, как реагирует на отношение мамы к участницам "Холостяка".
- Для съемок "Холостяка" родители Александра приехали в Киев на подготовленную локацию, поэтому девушкам не удалось увидеть родной дом ветерана. Позже Терен объяснил, что его родители живут довольно скромно, поэтому поездка в столицу была лучшим решением.