Александр Терен показал своих родителей и поделился редким семейным фото

Ветеран и бывший герой "Холостяка" Александр Терен поделился с поклонниками семейным снимком. Он показал родителей и рассказал о внезапном визите домой.

Трогательное фото с родителями "Холостяк" опубликовал на своей странице в инстаграме. Александр Терен поделился, что просто посреди недели решил навестить маму и папу в родном городе – Ровно.

К слову Известная актриса Елена Светлицкая прокомментировала слухи о романе с Тарасом Цимбалюком

Визит был без особого повода – Терен поделился, что просто захотел побыть рядом с родными людьми. На снимке ветеран сидит за столом вместе с родителями. Они улыбаются, прижавшись друг к другу.

Взял и поехал посреди недели к родителям. Просто потому, что захотелось их увидеть. Посмотреть старые фотографии, поразгадывать кроссворды и просто вспомнить семейные истории. Не ищите подходящего времени, потому что оно всегда такое,

– рассказал Александр Терен.



Александр Терен с родителями / Фото из инстаграма Александра Терена

Отметим, Александр Терен в декабре прошлого года появился на публике с новой избранницей. В телеграмм-канале INSTAМАНІЯ указывают, что это Екатерина Смачило – основательница читательского клуба и обозревательница украинской литературы.

Что известно о родителях Александра Терена?