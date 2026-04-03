Больше не вместе: Александр Терен впервые назвал причину разрыва с новой девушкой

В конце 2025 года стало известно, что главный герой 13 сезона романтического реалити "Холостяк" Александр Терен вступил в отношения с Екатериной Смачило. Тогда пара вместе посетила концерт "Самая музыкальная елка страны с alyona alyona" в столичном Дворце спорта.

Однако теперь оказалось, что пара больше не вместе. Об этом Александр сообщил в интервью BLIK.ua и назвал причину разрыва.

Вас также может заинтересовать Мы потеряли ребенка, – блогеры Натали Литвин и Александр Куровский растрогали признанием

Отношения Терена и Смачило завершились зимой. Пара встречалась менее трех месяцев. По словам Александра, расставание произошло мирно и без конфликтов.

Было много разных факторов, мы не разошлись как-то по злому. Все было достаточно взаимно, мы поговорили спокойно. Поняли, что, наверное, лучше сейчас на этом этапе разойтись,

– откровенно поделился мужчина.

Он добавил, что одной из причин разрыва стало внимание медиа. Упоминания пары в СМИ и соцсетях вызвали определенное напряжение и давление, к которому девушка не привыкла.



Екатерина Смачило и Александр Терен

Сейчас Терена свободен.

Честно говоря, времени вообще нет, даже на себя фактически. Потому что очень все распланировано – с одного события на другое, плюс актерство, репетиторство. Надо учить английский, чтобы не только сниматься в украинских фильмах, но и в других,

– рассказал Александр Терен.

Что известно о бывшей девушке Александра Терена?