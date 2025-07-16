На битве взглядов с Дюбуа: в образе Александра Усика заметили интересную деталь

19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоится бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Уже в эту субботу украинец и британец будут бороться за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Боксеры уже прибыли в Лондон и провели битву взглядов, во время которой Даниэль Дюбуа кричал на Александра Усика. Несмотря на это, украинец не поддался эмоциям и сохранял спокойствие, сообщает Show 24.

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Александр Усик показался на битве взглядов с Даниэлем Дюбуа в интересной обуви. Боксер обул кроссовки от New Balance – один был синего цвета, а другой – желтого. Так, образовался украинский флаг.

Заметим, что Даниэль Дюбуа первым отвел глаза, таким образом завершив битву.

Александр Усик прибыл в Лондон

Александр Усик прибыл в Лондон в образе от украинского бренда Damirli, который основала известный дизайнер и модельер Эльвира Гасанова. Боксер надел бордовый костюм, на котором была авторская вышивка.

Цвет костюма – символ казацкой крови, достоинства и отваги, а штаны вдохновлены силуэтом традиционных украинских шароваров. Вышивка – платинового цвета и украшена камнями.

"Это был личный запрос Александра, потому что для него вышивка – это не просто декор, а код нации и сакральный орнамент, защищающий и дающий силу. В узоре – виноградная лоза как символ плодородия, непрерывности жизни и связи поколений. Геометрия и крестик – древний знак равновесия и воинской дисциплины", – рассказали в команде Damirli.

Также в вышивке есть цветы и листья – как напоминание, что жизненная энергия никогда не исчезает.