Александр Усик предстал в образе от украинского бренда Damirli, основательницей которого является Эльвира Гасанова. На странице бренда подробнее рассказали о символичности наряда боксера, передает Show 24.

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Александр Усик появился на улицах Лондона в бордовом костюме с авторской вышивкой. Это переосмысленный образ казака XXI века, разработанный специально для боксера.

Цвет костюма символизирует казацкую кровь, достоинство и отвагу. Брюки вдохновлены силуэтом традиционных украинских шароваров. Но больше всего внимание привлекает особая вышивка платинового цвета, украшенная камнями.

Это был личный запрос Александра, потому что для него вышивка – это не просто декор, а код нации и сакральный орнамент, защищающий и дающий силу. В узоре – виноградная лоза как символ плодородия, непрерывности жизни и связи поколений. Геометрия и крестик – древний знак равновесия и воинской дисциплины,

– рассказали в Damirli.



Александр Усик / Фото из инстаграма Александра Усика

Также в вышивке присутствуют листья и цветы. Это напоминание о том, что жизненная энергия не исчезает, а прорастает даже в темные времена. Вышивка служит броней, связью с предками и страной и оберегом для Усика как для казака.

Эта вышивка – щит и код. Она о том, что каждый из нас – ветвь большого дерева. О том, что жизнь продолжается, даже когда трудно. И о том, что сила казака – не только в оружии, а в корнях, что держат его крепко на земле,

– добавляют представители бренда.



Александр Усик / Фото из инстаграма Damirli

Образ Александра Усика завершили круглые очки, часы и подвеска с крестом.

Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится в субботу, 19 июля. Событие состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Ранее мы рассказывали, под какие треки тренируется знаменитый боксер.