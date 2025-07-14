Александр долгое время готовился к этому поединку. Не секрет, что наш чемпион часто делится кадрами с тренировок, где он зажигает не только под иностранные треки, но и под песни украинских артистов, пишет Show24.

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Под какие песни тренируется Александр Усик?

Артем Пивоваров – "Дежавю"

Видимо, у боксера особая "любовь" к Артему, ведь он не только тренируется под его треки, но и выходил под песню "Барабан" перед первым боем с Тайсоном на пресс-конференцию.

MONATIK – "Молчунам"

Во время тренировки в зале Усик не только выполнял физические нагрузки, но и подпевал под песню Дмитрия Монатика.

Korolova, Rokston, Go_A – Vorozhyla

Под видео с тренировки диджейка Королева оставила комментарий боксеру: "Очень приятно, что нашему Чемпиону понравился наш трек. Слушайте украинское". Усик в ответ поставил лайк комментарию.

LOBODA – "К черту любовь"

В плейлисте боксера есть немало треков, которые помогают ему задавать ритм тренировкам.

TVORCHI – "Мила моя"

Музыканты перепели легендарный трек "Я піду в далекі гори", и их версия стала довольно популярной. Как минимум, об этом может свидетельствовать то, что она оказалась в списке песен Александра Усика.

Argy – Tataki

В мае прошлого года украинский чемпион стал звездой тиктока, ведь видео с тренировки под трек Tataki очень быстро стало вирусным. Тогда этот тренд дошел даже до автора песни.

"Усик тренируется с моей песней "Tataki" и становится безоговорочным чемпионом мира в тяжелом весе. Поздравляем обоих мастеров спорта (Усика и Фьюри – ред. 24 Канал)", – подписал сообщение музыкант.

Интересно, что за бой с Дюбуа Усик получит рекордный гонорар в своей карьере.