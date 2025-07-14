Сенцов провел свой день рождения в семейном кругу. Пишет Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу его жены Вероники Вельч.

Кстати Мстит россиянам за плен: где сейчас и чем занимается украинский режиссер Олег Сенцов

Олег Сенцов отпраздновал 49-летие в Карпатах с женой, их сыном и сыном избранницы от предыдущего брака. Вероника Вельч опубликовала в фейсбуке семейные фотографии с отдыха, сделаны на фоне живописных украинских пейзажей.

На первой фотографии Сенцов позирует с женой и мальчиками, а на второй – нежно целует любимую.

Будь здоровым и счастливым! Совершай те деяния, которые сродны душе! С твоим днем! Украинские Карпаты – место силы,

– говорится в заметке Вероники Вельч.

Олег Сенцов отпраздновал 49-летие / Фото из фейсбука Вероники Вельч

Олег Сенцов с женой / Фото из фейсбука Вероники Вельч

Что известно о личной жизни Олега Сенцова

Напомним, что первую жену Олега Сенцова зовут Алла. В этом браке родилась дочь Алина и сын Владислав – ранее режиссер рассказывал, что в 3 года парню поставили диагноз аутизм.

Летом 2022 года Олег Сенцов женился во второй раз. Его избранницей стала Вероника Вельч, которая родила режиссеру сына Демьяна. В интервью 24 Каналу военнослужащий рассказывал, как познакомился с любимой.

"Я не очень люблю рассказывать о своей личной жизни. Но скажу, что мы познакомились за границей на конференции в сфере правозащиты. С тех пор начали общаться, а потом Вероника вернулась в Украину. И так все как-то получилось", – делился он.

У режиссера также есть дочь Эмма от журналистки Юлии Бабич.