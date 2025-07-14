Сенцов провів свій день народження у сімейному колі. Пише Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку його дружини Вероніки Вельч.

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Олег Сенцов відсвяткував 49-річчя в Карпатах з дружиною, їхнім сином та сином обраниці від попереднього шлюбу. Вероніка Вельч опублікувала у фейсбуці сімейні фотографії з відпочинку, зроблені на фоні мальовничих українських краєвидів.

На першій світлині Сенцов позує з дружиною та хлопчиками, а на другій – ніжно цілує кохану.

Будь здоровим і щасливим! Роби ті діяння, які сроді душі! З твоїм днем! Українські Карпати – місце сили,

– йдеться у дописі Вероніки Вельч.

Олег Сенцов відсвяткував 49-річчя / Фото з фейсбуку Вероніки Вельч

Олег Сенцов з дружиною / Фото з фейсбуку Вероніки Вельч

Що відомо про особисте життя Олега Сенцова

Нагадаємо, що першу дружину Олега Сенцова звати Алла. У цьому шлюбі народилася донька Аліна та син Владислав – раніше режисер розповідав, що в 3 роки хлопцю поставили діагноз аутизм.

Влітку 2022 року Олег Сенцов одружився вдруге. Його обраницею стала Вероніка Вельч, яка народила режисеру сина Дем'яна. В інтерв'ю 24 Каналу військовослужбовець розповідав, як познайомився з коханою.

"Я не дуже люблю розповідати про своє особисте життя. Але скажу, що ми познайомилися за кордоном на конференції у сфері правозахисту. Відтоді почали спілкуватися, а потім Вероніка повернулася в Україну. І так усе якось вийшло", – ділився він.

У режисера також є донька Емма від журналістки Юлії Бабич.