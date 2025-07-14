Олександр довгий час готувався до цього поєдинку. Не секрет, що наш чемпіон часто ділиться кадрами з тренувань, де він запалює не тільки під іноземні треки, а й під пісні українських артистів, пише Show24.

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Під які пісні тренується Олександр Усик?

Артем Пивоваров – "Дежавю"

Мабуть, у боксера особлива "любов" до Артема, адже він не тільки тренується під його треки, а й виходив під пісню "Барабан" перед першим боєм із Тайсоном на пресконференцію.

MONATIK – "Молчунам"

Під час тренування у залі Усик не тільки виконував фізичні навантаження, а й підспівував під пісню Дмитра Монатіка.

Korolova, Rokston, Go_A – Vorozhyla

Під відео з тренування діджейка Корольова залишила коментар боксеру: "Дуже приємно, що нашому Чемпіону сподобався наш трек. Слухайте українське". Усик у відповідь вподобав коментар.

LOBODA – "К чёрту любовь"

У плейлисті боксера є чимало треків, які допомагають йому задавати ритм тренуванням.

TVORCHI – "Мила моя"

Музиканти переспівали легендарний трек "Я піду в далекі гори", і їхня версія стала доволі популярною. Як мінімум, про це може свідчити те, що вона опинилась у списку пісень Олександра Усика.

Argy – Tataki

У травні минулого року український чемпіон став зіркою тіктоку, адже відео з тренування під трек Tataki дуже швидко стало вірусним. Тоді цей тренд дійшов навіть до автора пісні.

"Усик тренується з моєю піснею "Tataki" та стає беззаперечним чемпіоном світу у важкій вазі. Вітаємо обох майстрів спорту (Усика та Ф'юрі – ред. 24 Канал)", – підписав допис музикант.

Цікаво, що за бій з Дюбуа Усик отримає рекордний гонорар у своїй кар'єрі.