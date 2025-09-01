Alena Omargalieva неожиданно заговорила об участии в Евровидении: "Это вызов для себя"
- Alena Omargalieva в детстве мечтала об участии в Евровидении, но сейчас сомневается из-за большого стресса и энергозатрат.
- Певица считает, что на Евровидении должны выступать молодые украинские артисты с песнями, которые сочетают фолькелементы и мировые стили.
В детстве Alena Omargalieva хотела поехать на песенный конкурс Евровидение. Певица ответила, актуальна ли мечта до сих пор.
Подробностями Alena Omargalieva поделилась в интервью Show 24. Артистка призналась, что ее много людей спрашивают об участии в Евровидении.
Надо подумать над этим. Поехать на Евровидение – это вызов для себя. Тем более для меня как для автора песни. Не хочется уже так нервничать. Я просто представляю, сколько это энергии, нервов и переживаний. Я подумаю над этим,
– сказала Alena Omargalieva.
Журналистка также поинтересовалась у певицы, кого из украинских артистов она хотела бы видеть на песенном конкурсе и какая песня должна была бы звучать на сцене Евровидения от Украины в следующем году.
Думаю, что кто-то из молодых артистов, они все правильно делают. На отборах Евровидения ежегодно появляются новые молодые артисты. Относительно песни, это должно быть сочетание интересных стилей. Обязательно, чтобы люди понимали, что это украинский артист, поэтому с какими-то фолькелементами. Но это должно быть что-то мировое. Что-то крутое, то, что могут слушать во всем мире,
– считает она.
Евровидение-2026: коротко о главном
Напомним, в прошлом году победу на песенном конкурсе, который проходил в швейцарском городе Базель, одержал австриец JJ с песней Wasted Love. По результатам голосования жюри и зрителей он получил 436 баллов.
Так, Евровидение-2026 состоится в Вене на арене Wiener Stadthalle. Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая, а гранд-финал – 16 мая.
Кстати, к 70-летию песенного конкурса организаторы представили обновленный логотип.
На днях Общественное Вещание подтвердило, что Украина примет участие в Евровидении-2026.