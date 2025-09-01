В детстве Alena Omargalieva хотела поехать на песенный конкурс Евровидение. Певица ответила, актуальна ли мечта до сих пор.

Подробностями Alena Omargalieva поделилась в интервью Show 24. Артистка призналась, что ее много людей спрашивают об участии в Евровидении.

Тоже интересно Участник группы Ziferblat назвал артиста, который может представить Украину на Евровидении-2026

Надо подумать над этим. Поехать на Евровидение – это вызов для себя. Тем более для меня как для автора песни. Не хочется уже так нервничать. Я просто представляю, сколько это энергии, нервов и переживаний. Я подумаю над этим,

– сказала Alena Omargalieva.

Журналистка также поинтересовалась у певицы, кого из украинских артистов она хотела бы видеть на песенном конкурсе и какая песня должна была бы звучать на сцене Евровидения от Украины в следующем году.

Думаю, что кто-то из молодых артистов, они все правильно делают. На отборах Евровидения ежегодно появляются новые молодые артисты. Относительно песни, это должно быть сочетание интересных стилей. Обязательно, чтобы люди понимали, что это украинский артист, поэтому с какими-то фолькелементами. Но это должно быть что-то мировое. Что-то крутое, то, что могут слушать во всем мире,

– считает она.

Евровидение-2026: коротко о главном