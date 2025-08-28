По мнению Лещинского, стать победителем следующего Национального отбора мог бы KHAYAT (Андрей Хайат). Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Звучит!".
Я считаю, что Украину в следующем году мог бы представить KHAYAT. Мы просто начали с того, смогут ли MOLODI повторить... Но с той работой, которая проделана за это время, мне более перспективным выглядит KHAYAT. И, опять же, он победитель по баллам от жюри (Нацотбора на Евровидение-2025 – Show 24),
– отметил Валентин Лещинский.
Заметим, что KHAYAT трижды участвовал в Национальном отборе на Евровидение:
- в 2019 году выступил с песней Ever и занял 5 место в полуфинале
- в 2020 году прошел в финал с треком Call for love
- в 2025 году также стал финалистом, представив песню Honor
Евровидение-2026: главное
Напомним, что Евровидение-2026 состоится в Австрии после победы JJ с композицией Wasted Love.
Песенный конкурс будет принимать Вена. Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая, а гранд-финал – на 16 мая.
К 70-летию Евровидения организаторы представили обновленный логотип и новый графический элемент – "Сердце Хамелеон". Он состоит из 70 слоев (один за каждый год конкурса).
25 августа Общественное Вещание подтвердило, что Украина примет участие в Евровидении-2026.