На думку Лещинського, стати переможцем наступного Національного відбору міг би KHAYAT (Андрій Хайат). Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Звучить!".

Не пропустіть Організатори Євробачення-2026 розсекретили, який матиме вигляд EuroVillage

Я вважаю, що Україну наступного року міг би представити KHAYAT. Ми просто почали з того, чи зможуть MOLODI повторити… Але з тією роботою, яка пророблена за цей час, мені більш перспективним виглядає KHAYAT. І, знову ж таки, він переможець за балами від журі (Нацвідбору на Євробачення-2025 – Show 24),
– зазначив Валентин Лещинський.

Зауважимо, що KHAYAT тричі брав участь у Національному відборі на Євробачення:

  • у 2019 році виступив з піснею Ever і посів 5 місце у півфіналі
  • у 2020 році пройшов до фіналу з треком Call for love
  • у 2025 році також став фіналістом, презентувавши пісню Honor

Євробачення-2026: головне

  • Нагадаємо, що Євробачення-2026 відбудеться в Австрії після перемоги JJ з композицією Wasted Love.

  • Пісенний конкурс прийматиме Відень. Півфінали заплановані на 12 і 14 травня, а гранд-фінал – на 16 травня.

  • До 70-річчя Євробачення організатори представили оновлений логотип і новий графічний елемент – "Серце Хамелеон". Він складається з 70 шарів (один за кожен рік конкурсу).

  • 25 серпня Суспільне Мовлення підтвердило, що Україна візьме участь у Євробаченні-2026.