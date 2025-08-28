На думку Лещинського, стати переможцем наступного Національного відбору міг би KHAYAT (Андрій Хайат). Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Звучить!".

Я вважаю, що Україну наступного року міг би представити KHAYAT. Ми просто почали з того, чи зможуть MOLODI повторити… Але з тією роботою, яка пророблена за цей час, мені більш перспективним виглядає KHAYAT. І, знову ж таки, він переможець за балами від журі (Нацвідбору на Євробачення-2025 – Show 24),

– зазначив Валентин Лещинський.

Зауважимо, що KHAYAT тричі брав участь у Національному відборі на Євробачення:

у 2019 році виступив з піснею Ever і посів 5 місце у півфіналі

у 2020 році пройшов до фіналу з треком Call for love

у 2025 році також став фіналістом, презентувавши пісню Honor

