Так, стало відомо, який вигляд матиме EuroVillage, де вона знаходитиметься та чого очікувати єврофанам від пісенного конкурсу. Повідомляє Show 24 з посиланням на суспільний австрійський мовник ORF.

Не пропустіть Вже майже в окопі, – відомий український співак поповнив лави ЗСУ

Тиждень пісенного конкурсу Євробачення офіційно розпочнеться з церемонії відкриття у Віденській ратуші. Ще однією родзинкою стане знаменитий "Бірюзовий килим", де всі делегації представлять себе вболівальникам. Бірюзовий килим простягається півколом через площу Ратуші,

– поділилась команда організаторів.

Головною ареною Євробачення-2026 стане Wiener Stadthalle, яка вже приймала пісенний конкурс у 2015 році, а на Ратушній площі облаштують EuroVillage.

Містечко для єврофанів працюватиме з 10 до 17 травня. Вхід буде вільним, а відвідувати його можна щодня з 11:00 до опівночі.

На великих екранах покажуть прямі трансляції двох півфіналів, а також фіналу. Крім цього, гостям обіцяють концерти, виступи діджеїв та світлові шоу.

Коли відбудеться Євробачення-2026?

Цьогоріч півфінали пісенного конкурсу заплановані на 12 та 14 травня, а фінал – 16 травня.

Напередодні ми писали про те, чи братиме Україна участь в Євробачення-2026.