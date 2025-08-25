Про це повідомляє Show 24 з посиланням на Суспільне Мовлення.

Важливо До 70-річчя конкурсу: організатори Євробачення представили оновлений логотип

У 2026 році Євробачення буде вагомою музичною подією, адже цей конкурс ювілейний. Масштабні заходи, посилена увага медіа – це те, чого варто очікувати. Для України це можливість зазвучати ще гучніше і вкотре підтвердити нашу силу та неповторність нашої музичної ДНК,

– наголосила голова української делегації на Євробаченні Оксана Скибінська.

За її словами, команда хоче довести, що в Україні є артисти, які створюють музику європейського рівня, задають тренди, доносять глибинні сенси й показують високий рівень творчість, попри складні умови війни.

Ювілейний конкурс, до якого буде прикута увага світу, – якраз найкраща для цього нагода. До того ж з огляду на круглу дату в календарі Євробачення готуємо сюрпризи на Нацвідборі. Про них почнемо розповідати вже незабаром,

– заінтригувала Скибінська.

Для довідки! Євробачення-2026 пройде у Відні на Wiener Stadthalle. Перший півфінал відбудеться 12 травня, другий – 14 травня, а гранд-фінал – 16 травня.

Хто представляв Україну на Євробаченні-2025?