Також презентували новий графічний елемент – "Серце Хамелеон", який складається з 70 шарів, тобто один за кожен рік конкурсу. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на Суспільне Євробачення.

Європейська мовна спілка (EBU) створила оновлений бренд Євробачення разом з британською студією PALS.

Пісенний конкурс Євробачення завжди був про розвиток – музичний, культурний та творчий. Це оновлення вшановує 70 дивовижних років, водночас спрямовує бренд у захопливе майбутнє. Воно сміливе, грайливе та сповнене серця – як і сам конкурс. Ми дуже пишаємося тим, що можемо представляти його світові,

– заявив директор Євробачення Мартін Грін.

Він додав, новий логотип і візуальний стиль створили для того, щоб бренд пісенного конкурсу "став більш виразним у цифровому просторі". Мартін зазначив, що це ще всі сюрпризи, але подробиць не розкрив.

Нагадаємо, що Євробачення-2026 відбудеться в Австрії під традиційним гаслом "Об'єднанні музикою" у травні. Для проведення конкурсу розглядають Ебрайхсдорф, Грац, Інсбрук, Лінц, Оберварт, Санкт-Пельтен, Відень.