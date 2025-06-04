Днями розпочався процес відбору міста-господаря Євробачення-2025. Австрійські міста та муніципалітети можуть подати свої заявки до 4 липня, пише Show 24 з посиланням на сайт ORF.

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Австрійські міста та муніципалітети мають відповідати певним критеріям, встановленим Європейською мовною спілкою (EBU), щоб взяти участь у процесі відбору. Наводимо список нижче:

повністю обладнаний зал для проведення заходів з відповідною місткістю та інфраструктурою;

гарне міжнародне сполучення;

достатня кількість місць для проживання в регіоні;

місто-господар має бути компетентним в організаційних та безпекових питаннях.

Мінімальна вимога на першому етапі – місце проведення має бути доступним впродовж щонайменше 7-8 тижнів до фіналу та 1 тижня після нього, а також, щоб в залі можна було розмістити близько 10 000 осіб.

Де й коли може відбутися Євробачення-2026

Євробачення-2026 може відбутися у таких містах:

Ебрайхсдорф

Грац

Інсбрук

Лінц

Оберварт

Санкт-Пельтен

Відень

Ймовірні дати проведення пісенного конкурсу: 12, 14, 16 травня або 19, 21, 23 травня.

Зауважимо, що Австрія вже двічі приймала Євробачення, а саме місто Відень: у 1967 році після перемоги Удо Юргенса з піснею Merci Chérie та у 2015 році після перемоги Кончіти Вурст з треком Rise Like a Phoenix.

Нагадаємо, що друге місце на Євробаченні-2025 посів Ізраїль, який представляла Юваль Рафаель з композицією New Day Will Rise, а третє – Томмі Кеш з Естонії, який виступав з піснею Espresso Macchiato.