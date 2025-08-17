У новому інтерв'ю Трінчер відповіла, чи поїхала б на доросле Євробачення. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Champion Radio.

Анна Трінчер зізналась, що більше не хоче брати участь у пісенному конкурсі Євробачення.

Мені здається, що я вже пережила цей момент. Я так люблю те, чим займаюся. А Євробачення – це завжди про надзвичайно великий стрес, про велику концентрацію подій, людей, уваги, негативу, позитиву. І я бачу, як артисти, майже всі, після Євробачення оговтуються від цього конкурсу. Їм важко,

– сказала вона.

Співачка зазначила, що артисти повинні виправдати очікування, які на них покладає країна.

Після того як я побачила, як Ziferblat переживав, чи пройдуть вони у фінал, я прямо побачила цю емоцію, земпатувала, мені аж погано стало в цей момент. Я подумала, що у мене класне, спокійне життя. Ну, як спокійне – дуже неспокійне, але я займаюсь тим, чим треба, я роблю те, що хочу, йду своїм шляхом,

– зізналась Анна.

Трінчер додала, що вже пережила ці амбіції, адже за її плечима чимало конкурсів: Дитяче Євробачення, "Голос. Діти", "Голос країни".

Нагадаємо, що Євробачення-2026 має відбутися в Австрії. Торік перемогу на пісенному конкурсі здобув співак JJ з піснею Wasted Love. За результати голосування журі й глядачів він отримав 436 балів.