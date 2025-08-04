Після розриву з Волошиним Трінчер майже не ділиться подробицями особистого життя. У новому інтерв'ю редакція Show 24 поцікавилася у співачки, чи вільне її серце зараз.

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Анна Трінчер розповіла, що її пісні "народилися з особистого досвід". Однак співачка підкреслила, що вони – не лише про чоловіків чи помилки з минулого.

Для мене цей період був насамперед часом глибокого дослідження себе. Після розлучення я нарешті змогла зупинитися, поглянути всередину і почати любити себе по-справжньому,

– зізналась Трінчер.

Дівчина додала, що любов до себе стала для неї "основою великих трансформацій". Анна змінила ставлення до себе, навчилась цінувати свою силу і вразливість.

Водночас на питання, чи знайшла вона кохану людину, Трінчер відповіла без конкретики.

Щодо того, чи зайняте моє серце зараз… Давайте поки залишимо це трішки таємницею. Важливо, що я на своєму шляху, у гармонії з собою, а все інше – час покаже,

– сказала співачка.

Важливо! Повне інтерв'ю з Анною Трінчер читайте за посиланням.

Олександр Волошин оголосив про примирення з Анною Трінчер

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Олександр Волошин заявив, що помирився з Анною Трінчер. За словами блогера, це сталося під час його перебування на острові Балі.

"Вона мені відправила медитацію, і з цього почалося багато змін і трансформація. Можете уявити, яку роль ця людина досі відіграє у моєму житті?", – розповів Волошин.

Згодом Трінчер зізналась, що відпустила біль і образи та готова до нових стосунків. Однак співачка зізналась, що вони з ексчоловіком не залишились друзями, хоча колишні закохані таки мали телефонну розмову.

"Ми мали комунікацію, закрили наші гештальти всі через рік після розлучення. Я радію, що ця розмова сталася, бо мені було багато чого сказати. Тому що я відчувала, що я живу зі стіною. Він емоційно був атрофований в той період, і я залишилася з цим клубком гніву, печалі, стану жертви, жалю до себе сама із собою. Мені важливо просто донести це. Все", – поділилась Анна.