Анна Трінчер чесно зізналась, що не бачить себе героїнею шоу "Холостяк". Про це вона ексклюзивно розповіла в інтерв'ю Show 24.

До слова Їхні серця ще вільні: 5 найпопулярніших "холостячок" українського шоубізнесу

"Не дуже бачу себе у форматі, де треба конкурувати й завойовувати чиюсь увагу. Це ще й нерви, час, якого і так мало, та й проєктів у житті вистачає", – поділилась артистка.

Проте Анна Трінчер зізналась, що участь в шоу "Холостячка" у ролі головної героїні могла б стати для неї цікавим досвідом. Та наразі вона задоволена своїм особистим життям.

Щодо "Холостячки" – можливо, колись і було б цікаво спробувати заради досвіду. Але зараз мені комфортно там, де я є. І якщо в житті з'явиться "той самий", хочеться, щоб усе було щиро – без сценаріїв і монтажу,

– поділилась співачка.

Повне інтерв'ю з Анною Трінчер читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24".

Чи вільне серце Анни Трінчер?

Після розлучення зі скандальним блогером Олександром Волошиним співачка практично не ділиться особистим. Тому й не стала відповідати, чи перебуває вона зараз у стосунках.

"Щодо того, чи зайняте моє серце зараз… Давайте поки залишимо це трішки таємницею. Важливо, що я на своєму шляху, у гармонії з собою, а все інше – час покаже", – зазначила Анна Трінчер.