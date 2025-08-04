После разрыва с Волошиным Тринчер почти не делится подробностями личной жизни. В новом интервью редакция редакция Show 24 поинтересовалась у певицы, свободно ли ее сердце сейчас.

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Анна Тринчер рассказала, что ее песни "родились из личного опыт". Однако певица подчеркнула, что они – не только о мужчинах или ошибках из прошлого.

Для меня этот период был прежде всего временем глубокого исследования себя. После развода я наконец смогла остановиться, взглянуть внутрь и начать любить себя по-настоящему,

– призналась Тринчер.

Девушка добавила, что любовь к себе стала для нее "основой больших трансформаций". Анна изменила отношение к себе, научилась ценить свою силу и уязвимость.

В то же время на вопрос, нашла ли она любимого человека, Тринчер ответила без конкретики.

Относительно того, занято ли мое сердце сейчас... Давайте пока оставим это немножко тайной. Важно, что я на своем пути, в гармонии с собой, а все остальное – время покажет,

– сказала певица.

Важно! Полное интервью с Анной Тринчер читайте по ссылке.

Александр Волошин объявил о примирении с Анной Тринчер

Напомним, в октябре 2024 года Александр Волошин заявил, что помирился с Анной Тринчер. По словам блогера, это произошло во время его пребывания на острове Бали.

"Она мне отправила медитацию, и с этого началось много изменений и трансформация. Можете представить, какую роль этот человек до сих пор играет в моей жизни?", – рассказал Волошин.

Впоследствии Тринчер призналась, что отпустила боль и обиды и готова к новым отношениям. Однако певица призналась, что они с экс-супругом не остались друзьями, хотя бывшие влюбленные таки имели телефонный разговор.

"Мы имели коммуникацию, закрыли наши гештальты все через год после развода. Я рада, что этот разговор произошел, потому что мне было много чего сказать. Потому что я чувствовала, что я живу со стеной. Он эмоционально был атрофирован в тот период, и я осталась с этим клубком гнева, печали, состояния жертвы, жалости к себе сама с собой. Мне важно просто донести это. Все", – поделилась Анна.