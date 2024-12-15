Водночас Трінчер зізналася, що вони з Волошиним не залишилися друзями. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на шоу "Неймовірна правда про зірок".

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Ми мали комунікацію, закрили наші гештальти всі через рік після розлучення. Я радію, що ця розмова сталася, бо мені було багато чого сказати. Тому що я відчувала, що я живу зі стіною. Він емоційно був атрофований в той період, і я залишилася з цим клубком гніву, печалі, стану жертви, жалю до себе сама з собою. Мені важливо просто донести це. Все,

– розповіла Анна Трінчер.

Проте розмова колишнього подружжя відбулася не наживо, а в телефонному режимі.

Інтерв'ю з Анною Трінчер: дивіться відео онлайн

Анна Трінчер також поділилася, що не хоче, аби наступні стосунки були публічними. Однак це одразу шириться в інтернеті. Співачка каже, що приватності немає абсолютно. Дівчина не хоче, щоб про її особисте життя хтось знав.

Що відомо про стосунки Анни Трінчер та Олександра Волошина