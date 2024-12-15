Водночас Трінчер зізналася, що вони з Волошиним не залишилися друзями. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на шоу "Неймовірна правда про зірок".
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Ми мали комунікацію, закрили наші гештальти всі через рік після розлучення. Я радію, що ця розмова сталася, бо мені було багато чого сказати. Тому що я відчувала, що я живу зі стіною. Він емоційно був атрофований в той період, і я залишилася з цим клубком гніву, печалі, стану жертви, жалю до себе сама з собою. Мені важливо просто донести це. Все,
– розповіла Анна Трінчер.
Проте розмова колишнього подружжя відбулася не наживо, а в телефонному режимі.
Інтерв'ю з Анною Трінчер: дивіться відео онлайн
Анна Трінчер також поділилася, що не хоче, аби наступні стосунки були публічними. Однак це одразу шириться в інтернеті. Співачка каже, що приватності немає абсолютно. Дівчина не хоче, щоб про її особисте життя хтось знав.
Що відомо про стосунки Анни Трінчер та Олександра Волошина
Нагадаємо, що Олександр Волошин зробив пропозицію Анні Трінчер 22 жовтня 2021 року. Блогер обрав обручку від бренду Cartier. Вже у вересні наступного року вони одружилися.
У 2023 році стало відомо про розлучення пари. На це суттєво вплинула боротьба Олександра з депресією в поєднанні з обсесивно-компульсивним розладом. Трінчер намагалася допомогти чоловіку, але той віддалявся від неї. Після розлучення у співачки збереглися гарні стосунки з колишньою свекрухою.
У жовтні цього року блогер-втікач Волошин оголосив, що помирився з ексдружиною. Це сталося під час перебування Олександра на Балі. Анна відправила йому медитацію, після чого почалося багато змін.