Вони, зокрема, вплинули на її особисте життя. Повідомляє 24 Канал з посиланням на видання OBOZ.UA.

Не пропустіть За крок до знайомства з батьками: як пройшов 7 випуск 13 сезону проєкту "Холостяк"

Так, з’ясувалося, що Міла Нітіч розійшлася з нареченим.

Зараз я одна. Сталися дуже болісні події в моєму житті, але наразі я не готова про них говорити. Обіцяю, що обов’язково розповім, коли буду готова,

– зізналася артистка.

Що відомо про колишнього обранця Міли Нітіч