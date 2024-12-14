Вони, зокрема, вплинули на її особисте життя. Повідомляє 24 Канал з посиланням на видання OBOZ.UA.
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Так, з’ясувалося, що Міла Нітіч розійшлася з нареченим.
Зараз я одна. Сталися дуже болісні події в моєму житті, але наразі я не готова про них говорити. Обіцяю, що обов’язково розповім, коли буду готова,
– зізналася артистка.
Що відомо про колишнього обранця Міли Нітіч
- Насправді про нього є не так багато інформації. За словами співачки, її екскоханий молодший за неї на шість років.
- Чоловік працював над створенням харчового бізнесу та не мав жодного стосунку до шоубізу, на відміну від самої Міли Нітіч.
- Попри нетривалий період стосунків, пара встигла деякий час мешкати разом.