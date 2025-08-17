В новом интервью Тринчер ответила, поехала ли бы на взрослое Евровидение. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Champion Radio.

Не пропустите После развода с Волошиным: Анна Тринчер заинтриговала заявлением о личной жизни

Анна Тринчер призналась, что больше не хочет участвовать в песенном конкурсе Евровидение.

Мне кажется, что я уже пережила этот момент. Я так люблю то, чем занимаюсь. А Евровидение – это всегда о чрезвычайно большом стрессе, о большой концентрации событий, людей, внимания, негатива, позитива. И я вижу, как артисты, почти все, после Евровидения оправляются от этого конкурса. Им трудно,

– сказала она.

Певица отметила, что артисты должны оправдать ожидания, которые на них возлагает страна.

После того как я увидела, как Ziferblat переживал, пройдут ли они в финал, я прямо увидела эту эмоцию, земпатувала, мне аж плохо стало в этот момент. Я подумала, что у меня классная, спокойная жизнь. Ну, как спокойная – очень неспокойная, но я занимаюсь тем, чем надо, я делаю то, что хочу, иду своим путем,

– призналась Анна.

Тринчер добавила, что уже пережила эти амбиции, ведь за ее плечами немало конкурсов: Детское Евровидение, "Голос. Дети", "Голос страны".

Напомним, что Евровидение-2026 должно состояться в Австрии. В прошлом году победу на песенном конкурсе одержал певец JJ с песней Wasted Love. По результатам голосования жюри и зрителей он получил 436 баллов.