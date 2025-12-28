2025 год был богатым на инфоповоды, поэтому мы провели десятки разговоров с известными людьми, которых обожает публика. Среди наших респондентов были блогер Елена Мандзюк, участник Нацотбора на Евровидение-2026 KHAYAT, а также многие другие. Все эти разговоры собрали дальше в итогах 24 Канала.

О концертах из серии "IV", рекорд Пивоварова, отцовство и "Танцы со звездами": интервью с MONATIK

"Помню, как примерно семь лет назад готовил свой первый Дворец спорта. Это было невероятно сложно для украинского артиста: нужно было придумывать креативное промо, делать яркие приглашения, создавать концептуальную афишу, подходить нестандартно к каждой детали. Это действительно требовало огромных усилий. Поэтому я искренне радуюсь, что сегодня наши артисты имеют возможность собирать эту площадку, и что они дарят людям хорошее настроение. Это очень нужно".



Интервью с MONATIK / Коллаж 24 Канала

О материнстве, "Кто сверху", работу с Дантесом: интервью с Лесей Никитюк

"Я человек легкий, поэтому у меня все легко. Удачно совместила материнство со съемками, хоть и волновалась по этому поводу. Но Господь дал моей маме здоровья и сил. Поэтому мама, богиня нашей семьи, с большой радостью и за 200 гривен в час согласилась посидеть с внуком. Шучу! Мама Кэт очень помогла. А потом к нам еще присоединилась невестка, и они вдвоем прекрасно провели время с нашим сыном, пока я работала. Во время съемок трудностей не было. Кроме Дантеса и сцеживания молока (смеется – Show 24)".



Интервью с Лесей Никитюк / Коллаж 24 Канала

О работе с Лесей Никитюк, "Кто сверху", сравнение с Притулой: интервью с Владимиром Дантесом

"Вне одной работы у меня начинается куча другой работы. Например, занимаюсь дубляжем фильмов, что очень люблю. Также, конечно, пишу тексты песен, работаю над музыкой в студии. Готовлюсь к концертам, снимаю рекламу. Постоянно стараюсь найти время для таких простых вещей как прогулка с собакой или приготовления пищи. Когда удается, встречаюсь с друзьями, иногда просто отдыхаю дома. Ведь работа – это хорошо, но восстановление не менее важно. В общем, мне очень нравится быть постоянно в движении, открывать для себя что-то новое и развиваться как личность".



Интервью с Владимиром Дантесом / Коллаж 24 Канала

Об уголовном производстве, Алхим, угрозы, хейт и личная жизнь: интервью с Еленой Мандзюк

"Сейчас другие блогеры с проукраинской позицией не то что будут бояться защищать или прославлять Украину, говорить на украинском, они вообще спрячутся. Потому что ты выступаешь за украинское – на тебя открывают уголовное производство. Ты говоришь о том, что украинский – это важно, – тебя хотят убить и закопать где-то. Это страшно. В Украине любить Украину и что-то делать для нее сейчас опасно".



Интервью с Еленой Мандзюк / Коллаж 24 Канала

О сольной карьере, Евровидение и отношениях с Тамерланом: откровенное интервью с Alena Omargalieva

"Я думаю, что искусственный интеллект может нас "съесть", если мы не будем что-то делать. Но все равно, ИИ не сможет сделать так, как человек. Для меня это тоже вызов. Хочется писать такие песни, чтобы они были популярнее ИИ. Не хочу бороться с компьютером, а просто делать свою музыку. В конце концов, на сцену выходит настоящий артист. Для меня это главное".



Интервью с Alena Omargalieva / Коллаж 24 Канала

О стендапе и феномене "Медицинских историй": интервью с комиками Мартынюком и Вахничем

"Важно быть искренним, честным перед собой и зрителем в зале и по ту сторону камер".



Интервью с Мартынюком и Вахничем / Коллаж 24 Канала

Об отношениях с мужем-воином, новую квартиру и музыку: откровенное интервью с Натальей Карпой

"Мне кажется, движение к целям – моменты счастья, которые мы проживаем. Возможно, даже того не понимая".



Интервью с Натальей Карпой / Коллаж 24 Канала

После развода я остановилась, – Анна Тринчер о "Пионах", концерт во Дворце спорта и актерство

"Когда ты вкладываешь в музыку настоящие эмоции, она начинает жить своей жизнью. И я очень ценю, что мои слушатели это чувствуют, что они улавливают этот импульс и возвращают его обратно – своей поддержкой, видео, словами, любовью. Это наша взаимность. И она является самой большой ценностью".



Интервью с Анной Тринчер / Коллаж 24 Канала

Концерт во Дворце спорта и работа с мужем: интервью с Сашей Ганапольской из Tember Blanche

"Наша история началась с работы: я подошла к Владу, когда он играл, и попросила спеть. Поэтому сначала наши отношения были только рабочими. Но музыка – это такая интимная вещь, что когда вы сходитесь, то все равно возникает какая-то близость. Так мы и начали встречаться. Мне кажется, что творчество – это наоборот то, что нас держит. И мы очень разные в рабочих подходах. Влад больше эмоциональный, а у меня постоянно много идей, планов".



Интервью с Сашей Ганапольской / Коллаж 24 Канала

Люди боятся говорить, – искреннее интервью с Lida Lee о "Хентай", участие в "Холостяке" и творчество

"Я недавно потеряла микрофон на сцене, он просто вылетел из моей стойки. И это было впервые. Я настолько была в песне, что даже не заметила, как он упал, аж потом оборачиваюсь – а микрофона нет. Лежит в стороне. Факапы – это про меня. И не только на сцене. Вот, например, на "Любви на выживание" меня укусила мышь. Мы волновались, что она может быть больной, я даже пила таблетки от бешенства. Я – буквально ходячий инцидент (смеется – Show 24)".



Интервью с Lida Lee / Коллаж 24 Канала

Одиночество дает большой ресурс, – интервью с KHAYAT о Нацотборе, шоу "Холостяк", личная жизнь

"Я не думаю, что Нацотбор особо сформировал меня как артиста. Он больше повлиял на мою стрессоустойчивость и на понимание своих границ. То есть, например, на последнем Нацотборе я понял, что могу выходить из зоны комфорта. То, что я делал обычно, просто стабильно пел, это не совсем мне уже интересно. Поэтому в этом плане, наверное, больше влияния".



Интервью с KHAYAT / Коллаж 24 Канала

Деньги – не главное, – интервью с DREVO о треке "Смарагдове небо", фит с Усиком и Нацотбор

"Деньги – не главное, когда хочешь чего-то достичь в жизни и, в частности, в музыке".



Интервью с DREVO / Коллаж 24 Канала

О творчестве во время войны, материнстве и Евровидении: искренний разговор со Светланой Тарабаровой

"Материнство – это постоянные эмоциональные качели. В один момент ты устала и готова вспыхнуть от любой причины, а через минуту маленькое чудо прижмется к тебе и скажет "мама" – и ты сразу самый счастливый человек в мире".



Интервью со Светланой Тарабаровой / Коллаж 24 Канала

Настоящая красота – это не только внешность, – искреннее интервью с "Мисс Украина" Марией Мельниченко

"Я искренне верю, что каждая девушка имеет право решать, как выглядеть. Если ей хочется что-то изменить – замечательно. Если нет – это тоже прекрасно. Главное, чтобы эти решения были из любви к себе, а не из-за давления или желания соответствовать чужим ожиданиям".



Интервью с Марией Мельниченко / Коллаж 24 Канала

Я не принимала себя, – интервью со звездой тиктока Мией Рамари о РХП, караоке и первый сольник

"Если это работа интеллектуальная, где ты должен что-то сыграть или записать, то ты же вроде ничего не делаешь. Ты же просто напеваешь себе. За что тебе платить деньги? Когда это мнение начнет меняться? Когда люди начнут думать, что это также труд. Что это тяжело приобретается годами. Что люди учатся этому. Что это не падает с неба. Я не верю в слово талант, то есть я верю, что талант – это приобретение. Не бывает такого, что кто-то рождается с музыкальным слухом. Моцарт и все – на нем заканчивается этот список. Когда начнут ценить интеллектуальную работу, тогда, по моему мнению, заработок в Украине будет лучше".



Интервью с Мией Рамари / Коллаж 24 Канала

"Главное – вовремя сознательно проснуться": интервью с Александром Хоменко – лидером проекта МУР

"Я могу представить, как, живя в Киеве, можно не понимать, почему украинская литература крутая. Почему этим можно не интересоваться, когда молодой. Почему все еще, бл*ть, можно слушать русскую музыку. Главное – вовремя сознательно проснуться".



Интервью с Александром Хоменко / Коллаж 24 Канала

Об образе Володьки, "VIP Тернополь" и любимой: интервью с комиком Тарасом Стадницким

"Сейчас меня больше всего радует, что у нас развивается разноплановый юмор: и стендап, и ютуб-шоу, и форматы тиктока. Порой сами украинцы задают определенные тренды. Как страна мы очень долго жили в русскоязычной среде. Если раньше у нас не было украиноязычного формата, то люди обычно искали то, что им нравится на иностранном языке, в основном на русском. Поэтому круто, что сейчас активно развивается украинский юмор. Чем большую плоскость мы заполним украинскими форматами, тем лучше для нас".



Интервью с Тарасом Стадницким / Коллаж 24 Канала

Евровидение – это музыкальные Олимпийские игры, – интервью с креативным продюсером Нацотбора 2025

"Евровидение – это музыкальные Олимпийские игры. Это крупнейшая культурная площадка, платформа для трансляции нашей идентичности, креативной индустрии, нарративов и правды о том, что происходит в Украине из-за российской агрессии".



Интервью с Германом Неновым / Коллаж 24 Канала

Мы проиграли пропаганду в мире, – интервью с Дарьей Коломиец о поездках в США и культуре

"Я бы сказала, мы проиграли пропаганду в мире, у нас нет достаточно сильных институтов в этом. То, что я вижу по культурной дипломатии или адвокации Украины – это все единичные активистские, волонтерские проекты, которые происходят и развиваются, и именно они часто становятся наиболее видимыми за рубежом".



Интервью с Дарьей Коломиец / Коллаж 24 Канала